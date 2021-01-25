79 دراجاً إماراتياً في سباق الهواة بـ «السلم للدراجات» اليوم

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

يشارك 79 دراجاً اليوم في سباق الهواة الإماراتيين لمسافة 136 كلم، ضمن منافسات النسخة 5 لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام تحت رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، وتقام منافساتها في منطقة سيح السلم في دبي، وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات وإجراءات التسجيل للمشاركين في ثاني السباقات المخصصة للهواة الإماراتيين في هذه النسخة، ويسمح بالمشاركة لمن يخضع لفحوصات الكشف عن فيروس«كورونا» مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي حرصاً من اللجنة المنظمة على سلامة المشاركين.

ويعدّ سباق الهواة خامس سباقات البطولة بالموسم، والتي شهدت إقامة سباقات النخبة للرجال، والهواة الإماراتيين الأول، والهواة الإماراتيات، والدراجات الصحراوية، وسيكون الختام 8 فبراير المقبل بتنظيم سباق النخبة التجريبي الأول للسيدات، لتكون النسخة الخامسة هي الأكبر في تاريخ البطولة التي تواصل تأكيد موقعها في صدارة الأحداث على روزنامة الفعاليات الرياضية في دبي والإمارات.

تطور

وعبر عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عن سعادته بنجاح السباقات الأربعة الماضية، وقال: إن التوجيهات السديدة والمتابعة الدائمة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جعلت البطولة هي الأهم على الإطلاق في عالم الدراجات الهوائية للهواة وزادت من عدد الفئات فيها، كما جعلتنا في اللجنة المنظمة نضاعف من جهودنا لمواكبة هذه الثقة الغالية من سموه، وأن نسير وفق توجيهات سموه السامية التي انطلقت منها هذه البطولة بخطوات واثقة وطموحات كبيرة منذ النسخة الأولى، وتواصل النمو والتطور في كل عام لإقامة المزيد من السباقات لمختلف الفئات وجميع المستويات إيماناً أن الرياضة للجميع.

وأضاف: إقامة سباقين للهواة الإماراتيين إلى جانب السباقات التأهيلية، ينبع من الحرص على دعم أبناء الوطن وتحفيز الهواة منهم من أجل التطور مع توفير السبل لهم من أجل الإبداع في الدراجات الهوائية وتحفيزهم من أجل المضي نحو طموحات أكبر، والسعي لكسب الفائدة الصحية والبدنية، كما نواصل دعم الفئات الأخرى للسيدات الهواة والرجال النخبة واستحداث سباق الدراجات الصحراوية لتقديم منافسات لجميع الفئات، تقدم الفائدة وتوفر الفرصة للتنافس وتطوير المستويات لأبناء الوطن من السيدات والرجال، ولأشقائنا من دول مجلس التعاون، والمقيمين على أرضنا الطيبة.

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