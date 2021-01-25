«تحدي دبي لجري السيدات» في جزيرة النخلة يحقق نجاحاً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختتمت بنجاح كبير، المرحلة الثانية من «سباق تحدي دبي لجري السيدات»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، وتستمر منافساته حتى يوم 6 فبراير المقبل.

وأقيمت منافسات المرحلة الثانية يوم السبت الماضي، في جزيرة نخلة جميرا، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، وتصدرت الترتيب العام في كافة الفئات، كل من البريطانية شارلوت ماك جاري، في سباق 10 كيلو مترات، والبريطانية كاهيل جونسون في سباق 5 كيلو مترات، والعمانية خلود السعدي في سباق 2.5 كيلو متر.

وفي سباق 2.5 كيلو متر، ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 99، فازت العمانية خلود السعدي، بزمن 11:27 دقيقة، تلتها الإماراتية نور كحيل في المركز الثاني، بزمن 12:23 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، فازت الهندية صدف عبد الله عبد القادر بالمركز الأول، تلتها الإماراتية ميثاء سالم في المركز الثاني.

ويتضمن «تحدي دبي لجري السيدات»، التنافس في 4 مراحل، تقام كل مرحلة في إحدى الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة في إمارة دبي، ما يمنح المشاركات والمتابعين، الفرصة للاستمتاع بأجمل المناطق في الإمارة، والتعرف إلى مواقع الجذب السياحي، ليكون التحدي جزءاً من حملة «أجمل شتاء في العالم»، كما يمثل دعماً لقطاع السياحة الرياضية الداخلية.

وتقام المرحلة الثالثة يوم الخميس المقبل، في حديقة دبي المضيئة بحديقة زعبيل، وينطلق فيها السباق من الساعة 9:00 مساءً، ويستمر حتى الساعة 11:00 مساء.

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