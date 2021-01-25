كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق الجمعة المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تواصل فعاليات الموسم الرياضي الجديد، من خلال تنظيم الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في صالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي، يومي الجمعة 29 والسبت 30 يناير الجاري. وتشهد نسخة هذا العام من البطولة الأغلى على الساحة المحلية، إضافة مهمة، تكمن بإدراج منافسات السيدات ضمن برنامجها الحافل، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للدور الذي أصبحت تلعبه المرأة الإماراتية على صعيد رياضة الجوجيتسو، وغيرها من الرياضات المختلفة.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «أوفت انطلاقة الموسم الجديد، من خلال الجولة الأولى لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، ولدوري أم الإمارات، بكل وعودها من ناحية رؤية عدد كبير من المواهب الوطنية، التي تتطلع إلى تثبيت قدمها في المنافسة، والوقوف على منصات التتويج. ونشهد اليوم حماساً مضاعفاً من قبل الرياضيين، للمشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، الذي يحظى بمكانة استثنائية في قلوبنا جميعاً.

أهمية قصوى

وأضاف الشامسي: «لطالما حظي تمثيل المرأة وتعزيز دورها في القطاعات كافة بأهمية قصوى لدى القيادة الرشيدة، ورؤيتها لمستقبل هذه الرياضة، ولعل الإعلان عن إضافة فئة السيدات إلى منافسات الكأس الغالية، يعكس الثقة الكاملة بقدراتها القيادية والريادية في تعزيز انتشار هذه الرياضة ذات القيم النبيلة».

وتابع الشامسي: «تسهم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، في الإعداد الأمثل للاعبين، وتعزيز قدراتهم وجاهزيتهم لتمثيل الدولة على الساحتين الإقليمية والعالمية».

وبين الشامسي أهمية حملة «احم نفسك.. ليكن خيارك التطعيم»، التي يدعمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مشيداً بالتجاوب الكبير الذي تحظى به في الوسط الرياضي والمجتمعي، منوهاً بأن أخذ اللقاح يمثل أكثر الطرق فعالية في التصدي للفيروس، وعودة الحياة إلى سابق عهدها.

وتقام منافسات السيدات في اليوم الأول من البطولة، الجمعة الموافق 29 يناير الجاري، فيما سيشهد اليوم التالي، الموافق 30 يناير الجاري، إقامة منافسات الرجال.

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