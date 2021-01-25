ماجد سلطان: شباب الأهلي أحق بكأس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أكد الدكتور ماجد سلطان، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، أن فريق اليد بقلعة الفرسان هو الأحق بالتتويج بكأس الإمارات لرجال اليد، قائلاً: هذا ما أكده فريقنا على أرض الواقع خلال مباريات الدور النهائي للبطولة بين الفرق الثلاثة التي لعبت لتحديد المراكز الثلاثة الأولى للبطولة، بفوز فريقنا على فريق العين بنتيجة 29 - 22 وختمها بالفوز على فريق الشارقة 25 - 24 أول من أمس بختام المباراة النهائية للبطولة.

وأضاف للأسف ووفق رؤية مجلس إدارة اتحاد اللعبة، تم تتويج فريق الشارقة بكأس البطولة رغم أن فريقنا جمع العلامة الكاملة في البطولة التي شابتها بعض القرارات التي جانبها الصواب، وخاصة اعتبار فريقنا خاسراً أمام فريق العين بخطأ قانوني رغم فوزنا.

خطأ تحكيمي

وعن الخطأ الذي حمله اتحاد اللعبة لفريقه بإشراكه أربعة لاعبين غير مواطنين أمام العين بدلاً من ثلاثة لاعبين، قال ماجد سلطان في تصريح خاص لـ «البيان الرياضي» إن اللاعب محل الاعتراض هو من فئة المقيمين ومن مرحلة الناشئين، وفعلاً تم تسجيله بورقة تسجيل المباراة، ولكنه لم يشارك نهائياً في المباراة.

وحمل المسؤولية لحكام المباراة بقوله من واجبهم وضمن مسؤولياتهم أن يصححوا الخطأ بعدم تسجيل اللاعب في كشف المباراة، وهذا خطأ تحكيمي يتحمله حكام المباراة، ولكن للأسف اعتبر اتحاد اللعبة ذلك خطأ إدارياً يتحمله نادي شباب الأهلي.

تصعيد

وكشف ماجد أن إدارة النادي تقدمت باعتراض رسمي لاتحاد اللعبة، ولكننا للأسف لم نتلق الرد على الاعتراض حتى الآن، كما أن اتحاد اللعبة استمر في تنفيذ قراره واعتبار فريقنا خاسراً لمباراتنا مع العين، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً، وأضاف إذا لم ينصفنا الاتحاد سنصعد الأمر إلى مركز التحكيم الرياضي لاتخاذ القرار المناسب.

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