تحدٍ مثير لهجن الشيوخ في مهرجان ولي عهد دبي

المصدر: دبي- علي الظاهري

تواصلت الإثارة والتحدي في مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة، الذي يختتم فعالياته يوم الأربعاء المقبل، حيث شهد ميدان المرموم، يوم أمس، مواجهات من العيار الثقيل بين هجن أصحاب السمو الشيوخ، وشعارات المؤسسات الكبرى، والتي امتدت لمسافة 8 كلم، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وعدد من المسؤولين والمهتمين بسباقات الأصائل، ومحبي رياضة الآباء والأجداد.

وتضمنت المحطة السابعة للمهرجان 27 شوطاً .

واحتكرت هجن العاصفة الصدارة في الشوطين الرئيسيين للأبكار المحليات والمهجنات، حيث افتتحت «الشاهينية» انتصارات هجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي في أول أشواط المساء للأبكار المحلية، مسجلة زمناً قدره 12:14:6 دقيقة، وواصلت هجن العاصفة التألق بقيادة المضمر غياث الهلالي، بعد أن حلقت «الشاهينية» بصدارة الشوط الثاني للثنايا الأبكار المهجنات، مسجلة زمناً قدره 12:17:1 دقيقة.

ونجحت هجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي في تصدر الشوطين الثالث والرابع للجعدان المحليات والمهجنات، ونال «شاهين» ناموس الجعدان المحليات، بينما سيطر «شاهين» على الشوط الرابع للجعدان المهجنات .

أشواط المساء

وفي بقية الأشواط المسائية الأخرى للأبكار والجعدان المحليات والمهجنات، حققت «الشاهينية» لهجن زعبيل صدارة الشوط الخامس، بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، ونالت «الوثبة» لهجن الرئاسة صدارة الشوط السادس، بقيادة المضمر سلطان الوهيبي مسجلة زمناً قدره 12.14.3 دقيقة، وفاز «شاهين» لهجن زعبيل بصدارة الشوط السابع بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلاً زمناً قدره 12.24.7 دقيقة، وتصدر «شاهين» لهجن الرئاسة الشوط الثامن .

وحلقت «الشاهينية» لهجن العاصفة بصدارة الشوط التاسع مع المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 12.23.1 دقيقة، وهيمنت «الوثبة» لهجن الرئاسة على صدارة الشوط العاشر بقيادة المضمر المتألق سلطان الوهيبي، مسجلة زمناً قدره 12.23.9 دقيقة، وانتزع «ملهي» لهجن الرئاسة صدارة الشوط الحادي عشر بقيادة المضمر سلطان الوهيبي مسجلاً زمناً قدره 12.39.2 دقيقة، وحاز «شاهين» لهجن العاصفة صدارة الشوط الثاني عشر بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلاً زمناً قدره 12.35.3 دقيقة، وجاء مسك الختام مع «هملولة» بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي سيطرت على صدارة الشوط الثالث عشر بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد مسجلة زمناً قدره 12.19.0 دقيقة.

الفترة الصباحية

احتكر شعارا الرئاسة والعاصفة الصدارة في أشواط الفترة الصباحية المخصصة لسن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي تضمنت 14 شوطاً خصصت للأبكار والجعدان المحليات والمهجنات، لمسافة 8 كلم، حيث هيمنت هجن العاصفة على صدارة 8 أشواط، بينما نالت هجن الرئاسة الصدارة في 6 أشواط، وكان أفضل توقيت من نصيب الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي في الشوط العاشر، بعد أن سجلت زمناً قدره 12.25.04 دقيقة.

وحصل الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر على جوائز نقدية ضخمة، وكانت مسافة السباق هي 8 كيلو مترات. وجاءت البداية عن طريق هجن العاصفة بعد أن حلقت «الشاهينية» بصدارة الشوط الأول بقيادة المضمر غياث الهلالي لتحصد ناموس الأبكار المحليات مسجلة توقيتاً وقدره 12:28:0 دقيقة.

وحققت «الوثبة» بشعار هجن الرئاسة الانتصار في الشوط الثاني للمهجنات بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي مسجلة زمناً قدره 12:33:5 دقيقة، وواصلت هجن الرئاسة صدارتها في الشوط الثالث مع المضمر ذاته بعد أن نال «شاهين» قمة الجعدان المحليات، والذي حقق توقيتاً 12:35:9 دقيقة، وأهدى «شاهين» شعار هجن الرئاسة مع المضمر سلطان محمد الوهيبي ناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات مسجلاً زمناً قدره 12:36:5 دقيقة.

12

يشهد الميدان الذكي في المرموم اليوم ، انطلاق منافسات سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل في الفترة المسائية خلال 12 شوطاً مقسمة بين الحول المحليات والمهجنات والزمول المحليات والمهجنات، وسيحصل الفائزون في الأشواط الستة الأولى على سيارات، بينما سيحصل أصحاب الصدارة في بقية الأشواط وأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في كل الأشواط على جوائز نقدية كبيرة. وتشهد الفترة الصباحية إقامة عشرة أشواط للإنتاج يحصل الفائزون من خلال الستة الأولى منها على سيارات، بينما ستكون جوائز جميع الأشواط الأخرى نقدية.

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