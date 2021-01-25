بورييه يتغلب على ماكجريجور في «جزيرة النزال»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهدت صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي، أمس، ختام منافسات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي»، مع تتويج داستن بورييه بفوزه على كونور ماكجريجور بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية، وذلك في النزال الختامي لبطولة «يو إف سي 257»، والتي شهدت 11 نزالاً حماسياً في مختلف فئات الوزن للسيدات والرجال.

وقال دانا وايت، رئيس «يو إف سي»: لقد شهدت «الاتحاد أرينا» حضوراً مذهلاً للمشجعين، وقدّم داستن أداءً ممتازاً.

وبعد فوزه على الإيرلندي ماكجريجور، قال داستن بورييه: لا يمكنني التعبير عن سعادتي بالنصر. أريد الآن العودة إلى منزلي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي، لأن حياتي حافلة بالكثير من الأمور خارج الحلبة. بالطبع سأكون مهتماً بمواجهة كونور مجدداً.

لحظة مهمة

وقال مايكل تشاندلر، الفائز على دان هوكر بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، في فئة الوزن الخفيف: بعد مشوار طويل، وصلت إلى هدفي، وذلك بفضل الحفاظ على بساطة الهدف، وهو الفوز. أعتقد بأن هذه اللحظة هي الأهم في مسيرتي المهنية. ورسالتي لكونور ماكجريجور، أنا الملك الجديد للفئة.

وقال أمير البازي، الفائز على زالغاس زوماجولوف بقرار الحكام بالجولة الثالثة، في فئة وزن الذبابة: كانت منافسة قوية، أكثر مما تصورت، وحاولت إنهاء النزال بوقت أقل.

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