سلطان الشامسي بطلاً لماراثون اليوم الوطني للهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق سلطان سالم الشامسي لقب ماراثون اليوم الوطني للهجن في نسخته السادسة الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، وسط مشاركة كبيرة وصل فيها العدد 66 متسابقاً محترفاً، ليتحول ميدان المرموم إلى ساحة احتفالية لأداء مبهر استعرض فيه أبناء الوطن مهاراتهم في ركوب الهجن وقدرتهم الكبيرة على التحمل لإكمال أطول سباق في ميدان المرموم وتميز السباق الذي أقيم أول أمس، على هامش فعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة، بالقوة والمستويات غير المسبوقة، حيث اشتدت مجريات السباق بين المتسابقين على مدار 11 كلم، قبل أن يحسمه سلطان سالم الشامسي في المركز الأول على ظهر المطية «لطام» في 20:4852 دقيقة، وانتزع سهيل محمد سهيل الجميري المركز الثاني على ظهر المطية «مياس» في 21:0445 دقيقة، ثم يحي علي سعيد الملعاي الكتبي المركز الثالث على ظهر المطية «الرماس» في 21:1397 دقيقة.

وتم تخصيص جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى، بواقع 150 ألف درهم للأول، و100 ألف للثاني و50 ألفاً للثالث، و30 ألفاً للرابع و15 ألفاً للخامس، و10 آلاف لأصحاب المراكز من السادس إلى 25، و5 آلاف لأصحاب المراكز من 26 إلى 30، بمجموع 570 ألف درهم.

وقام عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يرافقه ممثلو نادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى.

تقدير

وعبّر راشد الخاصوني، نائب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تقديره لجهود جميع المشاركين في هذه النسخة بداية من السباقات التمهيدية التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي لمسافة 4 و6 كلم، وقال: نجحت النسخة السادسة في استقطاب أعداد متزايدة من المتسابقين والمتابعين، وجاءت المشاركة والمنافسات أقوى، علماً أن التنافس يزداد قوة كل عام وأصبح المشاركون أكثر تمكناً، والتنافس قوياً بين المضمرين والمتسابقين وأصحاب الهجن من أجل تحقيق أفضل النتائج، وهو ما نتطلع له، حيث لم يعد يشارك أي شخص إلا أن يكون مجتهداً على مدار العام، وهو الهدف الذي نسعى له، استدامة عملية ركوب الهجن طوال السنة.

وعبّر بطل الماراثون سلطان الشامسي «17 سنة» عن سعادته الكبيرة بالفوز .

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