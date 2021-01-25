ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» في مواجهة «الحبتور»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد بطولة «كأس ايفزا الفضية للبولو»، اليوم، مباراة مفصلية بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، حيث سيقطع الفائز بالمباراة أكثر من نصف الطريق نحو المباراة النهائية للبطولة المقامة على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، وكان كل فريق قد فاز في المباراة الافتتاحية، فحقق الإمارات الفوز على بنجاش، وفاز فريق الحبتور على ايفزا «مهرة»، ولذلك فإن مباراة اليوم تمثل مفترق طرق للفريقين.

وكان اليوم الثاني من البطولة قد شهد مباراة مثيرة حيث حول فريق ذئاب دبي خسارته أمام زيدان بخمسة أهداف مقابل هدف ، إلى فوز بعشرة أهداف مقابل سبعة ، وجاءت البداية هادئة رغم تقدم فريق زيدان بهدفين أنهى بهما شوط المباراة الأول مقابل هدف واحد للذئاب، ويشهد الشوط الثاني سيطرة كاملة لفريق زيدان ويحرز ثلاثة أهداف متتالية رافعاً رصيده إلى 5 - 1، ويتحرك فريق الذئاب في الشوط الثالث محرزاً هدفيه الثاني والثالث ويرد زيدان بهدفه السادس وينجح الذئاب في إحراز هدفين لينتهي الشوط بتقدم زيدان 6 - 5.

إثارة

وفي الشوط الرابع يدرك الذئاب التعادل 6 - 6، ويشهد الشوط الخامس والأخير تحولاً لمصلحة فريق الذئاب بتسجيله هدف الترجيح «السابع» ويتبعه بالهدف الثامن، وأحرز فريق زيدان هدفه السابع 8 - 7، وينشط فريق الذئاب من جديد ليضيف قائده حبتور هدفين منهياً المباراة بعشرة أهداف مقابل سبعة أهداف.

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