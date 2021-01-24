النصر بطلاً لبطولة الأندية للرمي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حقق لاعبو النصر لألعاب القوى، نتائج متميزة في بطولة الأندية للرمي المفتوح، قادت «العميد» إلى تحقيق المركز الأول لحصوله على 3 ميداليات ذهب، وميدالية واحدة فضية، وبرونزيتين، بعد منافسة قوية مع 6 أندية على المراكز الأولى في البطولة، والتي حل فيها نادي الوصل في المركز الثاني بالبطولة، بميدالية واحدة ذهبية، ومثلها برونزية، وجاء نادي دبا الحصن بالمركز الثالث، بميداليتين فضيتين.

واختير لاعب النصر ماجد محسن، أفضل لاعبي البطولة، بعدما سجل رقماً متميزاً قدره 73 متراً، في مسابقة رمي الرمح، وحل زميلاه عادل خميس بلال ومحمد سليم جمعة في المركزين الثالث والرابع، وحقق زملاؤهم أحمد علي حسن، المركز الأول في مسابقة دفع الجلة بتسجيل 16.60 متراً، محمد سليم جمعة المركز الثالث مسجلاً 16.0 متراً، وحقق علي هاشم، المركز الأول في الإطاحة بالمطرقة، بتسجيله 59.9 متراً، وحل زميله محمد عمر ثانياً بتسجيله 58.0 متراً، فيما حقق لاعب نادي الوصل، عبد اللطيف محمد، المركز الأول في رمي القرص.

وبارك محمد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بنادي النصر، للفائزين بالألقاب في البطولة، وهنأ لاعبي النصر للرمي على هذه النتائج المشرّفة، وأشاد بجهود مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، في دعم ألعاب القوى بالنادي، بقيادة عبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة، وعبد الباسط علي عبد الرحمن عضو مجلس إدارة الشركة المدير التنفيذي المشرف العام على فريق القوى بالنادي.

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