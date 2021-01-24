«ناتيورال واي» ترعى فريق الشعفار جميرا للدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقّع فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية عقد رعاية جديداً لمدة عام مع شركة «ناتيورال واي» للمنتجات الغذائية الصحية، عضو مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر الشركة المنتجات الغذائية للفريق لمدة عام، وتم توقيع الاتفاقية في مقر مجموعة شركات الشعفار في دبي.

حضر المؤتمر الصحافي أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، مؤسس فريق الشعفار جميرا، ونورة الجسمي مدير التسويق في الفريق وعبد الناصر عمران مدير الفريق، ومن جانب الشركة الراعية الرئيس التنفيذي إبراهيم المري، ومدير الشركة أحمد أكبري، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.

وشكر رئيس الاتحاد الآسيوي أسامة الشعفار الشركة الراعية، وأشار إلى فخره بهذه المنتجات الوطنية التي أصبحت علامة بارزة في السوق الإماراتية، وأكد الشعفار دعمه الكامل للشركة للعمل مع الفريق خلال فترة الرعاية، وأشار إلى وجود مخططات أخرى لفريق الشعفار جميرا سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

وأثنت نورة الجسمي، على الشركة الراعية لتواجدها مع الفريق الصاعد بقوة في السباقات المحلية، والذي يهتم باللاعبين المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الرعاية ستعود بالتأكيد على الفريق بشكل إيجابي وتساهم في استقطاب عدد من النجوم.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة ناتيورال واي، إبراهيم المري، أنه سعيد بالتواجد مع فريق الشعفار جميرا للدراجات، وسيساهم بتوفير كل مستلزمات الفريق لمدة عام، مشيراً إلى أن الرعاية هي جزء من الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة للوعي بأهمية ممارسة الرياضة ولا سيما لعبة الدراجات التي أصبحت جزءاً أساسياً في كل منزل.

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