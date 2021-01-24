الفوز لشباب الأهلي والتتويج للشارقة

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تُوج فريق الشارقة بطلاً لكأس رجال اليد رغم خسارته أمس أمام فريق شباب الأهلي 24 - 25 بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وجاء التتويج بفارق الأهداف بعد تساوي فرق الشارقة وشباب الأهلي والعين في رصيد 4 نقاط لكل فريق، وجاء العين ثانياً وشباب الأهلي ثالثاً. أدار المباراة الحكمان محمد ناصر ونبيل خميس، وعلى الطاولة إسماعيل سالم وروضة المنصوري وراقبها عبد الله خميس.

وقام كل من نبيل عاشور رئيس الاتحاد، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة وناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد بتتويج الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، كما تم تكريم حكام المباراة وتقديم درع الاتحاد لنادي النصر.

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