حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز الثنايا في مهرجان الهجن بالمرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس في ميدان المرموم، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وأقيمت التحديات على مدار 16 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، ابتداء من 4 أشواط خصصت لسباقات الرموز، ثم 6 أشواط أخرى كانت جائزة المركز الأول فيها سيارة، بالإضافة إلى 6 أشواط نقدية، وذهب كأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح إلى «هملولة» ملك سيف سهيل العفاري في زمن 12:15:6 دقيقة، فيما تمكن «مبهر» المملوك لحمد راشد غدير الكتبي من حصد بندقية الثنايا الجعدان المفتوح في زمن 12:10:9 دقيقة.

ونالت «إنذار» بشعار مسلم علي المنصوري الناموس وكأس ولي عهد دبي في الشوط الثالث للثنايا البكار «إنتاج» في زمن 12:22:6 دقيقة، وتألق «نهّاب» لشعار مظفر خموشة في الشوط الرابع وحصل على بندقية الإيذاع الجعدان «للإنتاج» في 12:32:7 دقيقة.

تحديات هجن الشيوخ اليوم

وتنطلق اليوم منافسات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في ثامن أيام المهرجان لمسافة 8 كيلومترات، وقسمت الأشواط بين فئات المحليات والمهجنات، ويقام 14 شوطاً في الفترة الصباحية و13 شوطاً في الفترة المسائية، والتي تشهد منافسة ساخنة في الأشواط الستة الأولى على السيارات، بالإضافة إلى 7 أشواط نقدية، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية قيّمة في جميع الأشواط، وستكون جوائز أشواط الفترة الصباحية نقدية بالكامل.

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