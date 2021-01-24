ماكلروي يستعيد صدارة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استعاد الإيرلندي ماكلروي، صدارة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، المقامة بنادي أبوظبي للغولف، مسجلاً 5 ضربات تحت المعدل بنتيجة 67 ليحقق مجموع 13 ضربة تحت المعدل ويستعيد القمة من الإنجليزي هاتون، الذي تصدّر الجولة الثانية ،وجاء تومي فليتوود ثالثاً،وقال ماكلروي: قدمت أداءً قوياً وكنت محظوظاً في الحفرة العاشرة، حيث اصطدمت الكرة بالعلم ودخلت في الحفرة.

من ناحية أخرى سجل الفرنسي ألكسندر ليفي ضربة مذهلة دخلت في الحفرة 15 مباشرة من بعد 163 ياردة، ليفوز بسيارة «بي إم دبليو».

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