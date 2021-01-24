المحيربي بطل هايدروفويل في «كايت سيرف دبي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شهد شاطئ نسناس في جميرا يوم أول من أمس منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية لبطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف) التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار يومين ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021.

وخطف بطلنا أحمد ضاحي المحيربي الأضواء منتزعاً صدارة فئة الهواة المواطنين، متقدماً على بطلنا خالد بالجافلة الذي حل ثانياً ومحمد عبيد المنصوري الذي حصل على المركز الثالث.

ولمع نجم بطلنا الصاعد عبدالله محمد حارب في منافسات الناشئين - هايدروفويل وتمكن من الحصول على المركز الثاني خلف اللبناني جبرائيل كاساس الذي ظفر بالمركز الأول فيما البولندي فريدريك سزسزسني ثالثاً.

والحدث الذي ينظمه النادي للموسم الرابع على التوالي بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، سجل مشاركة ما يزيد على 60 متسابقاً ومتسابقة يمثلون أكثر من 20 دولة حول العالم تنافسوا على ألقاب فئات هايدروفويل وتوين تيب والمهارات المفتوحة - فري ستايل.

وأقيم الحدث وفق البروتوكول الخاص بالمنافسات الرياضة والصادر من مجلس دبي الرياضي، حيث حرصت اللجنة المنظمة على رفع الوعي عند المشاركين والتشديد على إجراءات التباعد الجسدي خارج ميدان التنافس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز