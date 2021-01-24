3 انتصارات للإمارات في «عربية الفنون القتالية»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

حقق المقاتلون الإماراتيون انتصارات باهرة في النسخة العربية الأولى من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت بصالة أرينا جوجيتسو بمدينة زايد الرياضية أبوظبي مساء أول من أمس والتي شهدت 11 نزالاً، كان نصيب الإمارات منها 3 انتصارات دون خسارة.

وجاء الفوز الإماراتي الأول عن طريق عبدالله محمد علي الذي تفوّق على المغربي عبد الحق أمهيدرة بعد نزال استمر 3 جولات تميزت بالقوة والإثارة، كما أضاف راشد داؤود ثاني فوز له في سجله الاحترافي بهزيمته للجزائري عدنان بوشاشي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية من النزال.

وتحقق ثالث الانتصارات بواسطة محمد يحي الذي برهن على تميزه بسيطرته التامة على حلبة القتال وفوزه على المصري عزوز أنور بإجماع الحكام.

وفي النزال الرئيسي واصل السوري طارق سليمان تفوقه وحقق الفوز على الجزائري لايد زرهوني في وزن الوسط، كما شهدت البطولة فوز الجزائري يزيد شوشاني على الفلسطيني مصطفى راضي، وفوز مواطنه بانيس عموري على المغربي رشيد حزومي بقرار الحكام.

تتويج

وشهد البطولة وتوج الفائزين عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات، وشارك بالحضور طارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

وثمّن فؤاد درويش النجاح الكبير الذي حققته النسخة العربية، ذاكراً أنها شهدت نزالات قوية وعكست تطور مستوى المقاتلين العرب، وأضاف: نظمنا 11 نزالاً باعتبارها التجربة الأولى لكن في خطتنا الوصول إلى 20 نزالاً حتى نتيح فرصة الاحتكاك لأكبر عدد من الأبطال بهدف تطوير القدرات التي تجعلنا الأفضل عالمياً.

وقال درويش: إن النجاح تحقق نتيجة العمل الكبير الذي قام به فريق العمل ومستمر فيه، ذاكراً أنهم يبذلون أقصى جهد حتى لا يكون هنالك أي نوع من التقصير، وقال: هنا لابد أن نشكر الأخ عبد المنعم الهاشمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة محاربي الإمارات، الذي منحنا مساحة كبيرة للعمل مع تقديم التوجيهات التي تساهم في بلوغ قمة النجاح، وهذا العمل يقوم به فريق عمل متناسق ويتطلع دوماً للتفوق، لذلك أنا فخور بهم وأتوقع منهم المزيد من العطاء.

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