عبد الله الشرقي يتوج أبطال دولية الفجيرة للتنس

المصدر: متابعة- محمد فضل

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزات بلقب زوجي دولية الفجيرة للتنس الأرضي، والذي جاء من نصيب السويسرية فيكتوريا، والتركية كاجالا بعد فوزهما على لاعبتي الصين والصين تايبيه بشوطين دون رد. وكانت الدنماركية كلارا تأوسون قد توجت بلقب الفردي بعد فوزها على السويسرية فيكتوريا قولبيتش بمجموعتين مقابل واحدة.

وأشاد أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس الأرضي بالنجاح التنظيمي والفني، الذي حققته النسخة الأولى للبطولة، لافتاً إلى أن البطولة عكست الجهود التي بذلها نادي الفجيرة الدولي للتنس، وقادت إلى أن تخرج المنافسات بهذه القوة والجمالية، فضلاً عن التقيد بالإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا» والمستوى الفني المميز للاعبات، ناقلاً تحيات سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، للأسرة البطولة، التي تعد إضافة فنية متميزة لتنس الإمارات، مضيفاً: هذا النجاح ليس غريباً على إمارة الفجيرة، التي تعد أحد الأركان المهمة في تطوير رياضة التنس في الإمارات، متمنياً أن تكون هنالك المزيد من البطولات مستقبلاً. وبارك أحمد أهلي الفوز للفائزات بالمركز الأول.

شكر

من جانبه شكر عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس الأرضي، كل من أسهم في خروج النسخة الأولى من البطولة بهذا المستوى، مشيداً بكل اللجان التنظيمية، وموجهاً الشكر لرعاة الحدث. بينما أشار خالد آل علي مدير البطولة إلى أن البطولة شهدت نجاحاً تنظيمياً كبيراً بشهادة المشاركين من لاعبات وأطقم فنية وإدارية، مشيراً كذلك إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة حرصت على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا» بحسب البروتوكول الصحي المعمول به دولياً، والصادر عن الاتحاد الدولي للتنس، وتوصيات إدارة الأزمات والطوارئ الخاصة بدولة الإمارات لمكافحة فيروس «كورونا».

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