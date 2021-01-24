«ماي دبي» راعياً رسمياً لـ«تي 10 أبوظبي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت شركة مياه الشرب المعبأة «ماي دبي» أنها ستكون الراعي الرسمي عن فئة شركات مياه الشرب للموسم المقبل من بطولة «تي 10 أبوظبي» المُزمع إقامتها في إستاد الشيخ زايد للكريكت في إمارة أبوظبي، خلال الفترة من 28 يناير إلى 6 فبراير من العام الجاري وذلك للعام الرابع على التوالي.

وقال ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة «ماي دبي»: «يسعدنا أن نجدد شراكتنا مع بطولة «تي 10 أبوظبي» ونـؤمن للنجوم وطواقم الفرق المشاركين في هذه البطولة تشكيلةً من مياه الشرب المعبأة عالية الجودة والمياه القلوية الخالية من الصوديوم. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بدعم الرياضيين للحفاظ على لياقتهم البدنية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي. إننا نتطلع قُدماً للمباريات التنافسية خلال هذه البطولة».

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