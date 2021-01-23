سعيد بن صقر القاسمي يفتتح «دولية خورفكان للصالات»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، مساء اليوم النسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات التي تقام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وأقيمت مراسم الافتتاح قبل بداية مباراة الشارقة ونفط الوسط العراقي وبحضور عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الصالات، وأكد عبدالملك جاني الالتزام الكامل في البطولة بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة.

نتائج

واستهل البطائح حملة الدفاع عن اللقب بفوز لافت بقيادة نجمه البرازيلي باسورا على نفط الوسط العراقي 3 - 1، سجل أهداف البطائح باسورا كارفالهو ومحمد علي الرئيسي، وفاز خورفكان على اتحاد كلباء 5 - 3، ومليحة على الحمرية 4 - 1، والشارقة على دبا الحصن 6 - 2، والشباب البحريني على خورفكان 3 - 1 وتعادل منتخب الإمارات مع مليحة 2- 2 سجل لـ «الأبيض» أحمد زعبيل وعلي الخمري ولمليحة فهد أحمد.

ويلتقي غداً الشباب البحريني واتحاد كلباء ومنتخب الإمارات مع الحمرية ونفط الوسط العراقي مع دبا الحصن والبطائح مع الشارق

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