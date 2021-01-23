حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل بالمرموم

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مساء اليوم تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن وأقيمت التحديات على مدار ستة عشر شوطا لمسافة ثمانية كيلومترات وأعقبت أشواط الرموز الأربعة ستة أشواط أخرى كانت جائزة المركز الأول فيها سيارة بالإضافة إلى ستة أشواط نقدية.

وذهب كأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح إلى "هملوله" ملك سيف سهيل نخيرة العفاري بتوقيت وقدره 12:15:6 دقائق فيما تمكن "مبهر" المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي من حصد بندقية الثنايا الجعدان المفتوح في زمن قدره 12:10:9 دقائق.

ونالت "أنذار" بشعار مسلم علي دري المنصوري الناموس وكأس ولي عهد دبي في الشوط الثالث للثنايا البكار "إنتاج" وكان عندها التوقيت 12:22:6 دقائق.

وجاء "نهّاب" المملوك لشعار مظفر محمد خموشة العامري ليتألق ويبدع من خلال الشوط الرابع ويحصل على بندقية الإيذاع الجعدان "للإنتاج" بزمن بلغ 12:32:7 دقائق.

وقد شهدت الفترة الصباحية من صباح اليوم إقامة 16 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الثنايا عشرة أشواط للإنتاج "محليات ومهجنات " كان التنافس قويا من خلال ستة أشواط منها للفوز بالسيارات، بالإضافة إلى عشرة أشواط نقدية.

وتمكنت "لحقه" بشعار سعادة أحمد سلطان الحلامي من حصد الناموس في الشوط الاول للبكار المحليات للإنتاج بزمن بلغ 12:33:8 دقائق وجاءت "الفلوجه" المملوكة لحمد سالم حمد يطبع العامري لتحصل على الصدارة في الشوط الثاني للبكار المهجنات إنتاج بعد أن حققت توقيتا وقدره 12:25:9 دقائق.

وحسم "شاهين" ملك علي سالم النايلي الشامسي المركز الأول لثالث الأشواط للجعدان المحليات للإنتاج وذلك بزمن وقدره 12:26:7 دقائق ، وتمكن "موج" من إهداء مالكه سعادة أحمد سلطان الحلامي الصدارة مجددا في الشوط الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج بعد أن عبر خط النهاية في زمن قدره 12:29:5 دقائق.

وتنطلق صباح ومساء غد "الأحد" منافسات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في ثامن أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي والتي ستقام بواقع أربعة عشر شوطاً في الفترة الصباحية وثلاثة عشر شوطا في الفترة المسائية.

وتشهد الفترة المسائية منافسة ساخنة في الأشواط الستة الأولى على السيارات بالإضافة إلى سبعة أشواط نقدية ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة في جميع الأشواط.. فيها أشواط الفترة الصباحية والتي ستكون نقدية بالكامل وقسمت جميع أشواط الثنايا بين فئات المحليات والمهجنات، وستكون مسافة السباق ثمانية كيلومترات.

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