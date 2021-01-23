40 محملاً في «سباق مهرجان زايد» اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، اليوم، سباق زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي يأتي في إطار مشاركة النادي في فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2021. ويشارك في السباق الذي يقام لمسافة 7 أميال بحرية 40 محملاً شراعياً، ويبلغ مجموع جوائزه 400 ألف درهم خصصها النادي للمشاركين في السباق.

ويعد السباق هو الثاني الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ضمن مشاركته الفاعلة في مهرجان زايد، بعد تنظيم سباق فئة 60 قدماً.

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة على دعم ورعاية سموه الدائمة لسباقات النادي، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة أي سباق وأي حدث على الدوام.

وأعرب الرميثي عن ثقته في خروج السباق بالشكل الذي يليق بالاسم الذي يحمله، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الشيخ زايد، مؤكداً أنه شرف كبير لأي جهة التواجد في هذا المحفل الذي يحمل اسم زايد الخير مؤسس الدولة وباني نهضتها.

وشدد على أهمية التزام المشاركين بالإجراءات الاحترازية المطبقة في السباق، وقال: كلنا ثقة في التزام الجميع بهذه الإجراءات من أجل سلامة جميع المشاركين، وكذلك سلامة المجتمع بشكل عام، وهو ما حدث في مختلف السباقات التي نظمها النادي منذ العودة لتنظيم السباقات في نهاية شهر أكتوبر الماضي بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

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