شرطة أبوظبي تتألق في «الرجل الحديدي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حصلت شرطة أبوظبي على 3 ميداليات ذهبية وفضية في مسابقة الاسبرنت على مستوى المواطنين والميدالية الذهبية في مسابقة الأولمبي على مستوى المواطنين في المشاركة الأولى للفريق خلال العام الجاري ببطولة الرجل الحديدي التي أقيمت في إمارة رأس الخيمة، والتي تؤهلهم للبطولة العالمية للرجل الحديدي والتي ستقام في نيوزيلندا في نوفمبر المقبل.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة ورفد الحركة الرياضية بمقومات النجاح من خلال تشجيع وتحفيز منتسبيها على ممارستها والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية وتكريم الفائزين والفائزات فيها حاثاً المشاركين على مواصلة التميز الرياضي لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الرياضية المقبلة.

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