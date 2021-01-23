«مبادلة» ترعى «الإمارات للدراجات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت أمس شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن رعايتها فريق الإمارات للدراجات الهوائية الذي يمثل الدولة في مختلف المحافل الرياضية الكبرى، وحقق العديد من الإنجازات العالمية أبرزها فوزه العام الماضي ببطولة طواف فرنسا الأكثر شهرة في العالم.

وسيبدأ الفريق مسيرة مشاركاته في موسم 2021 بطواف الإمارات للدراجات الهوائية، الذي سينطلق في شهر فبراير من هذا العام.

ويأتي قرار مبادلة برعاية فريق الإمارات تجسيداً لالتزاماتها الاجتماعية، ودعمها المستمر للرياضيين من أجل تشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي، كما تعكس هذه المبادرة حرص مبادلة على التوعية بأهمية النشاط البدني وأثره على الصحة.

وكان الفريق قد انتظم أخيراً في معسكر تدريبي داخل الدولة، استعداداً لبطولات موسم 2021.

وتعليقاً على هذه الرعاية، قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «نحن فخورون برعاية فريق الإمارات للدراجات الهوائية، انطلاقاً من حرصنا على دعم الرياضة والأنشطة التي لها تأثير إيجابي على المجتمع المحلي.. ومن خلال هذا التعاون، نسعى لإلهام وتشجيع الجيل الجديد من الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، وليصبحوا سفراء لدولة الإمارات».

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