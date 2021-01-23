يحيى وراشد وعبدالله يلفتون الأنظار في النسخة العربية من "محاربي الإمارات"

المصدر: وام

نجح الثلاثي الإماراتي محمد يحيى، وراشد داوود، وعبدالله محمد علي في لفت الأنظار وتحقيق الفوز بالنسخة العربية من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة مع انطلاقتها الأولى خلال المنافسات التي أقيمت على صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية مساء أمس، وتوج السوري طارق سليمان بلقب النزال الرئيسي في وزن المتوسط بتغلبه على الجزائري لايد زارهوني.

حضر البطولة وتوج الفائزين عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، المدير التنفيذي لشركة "بالمز الرياضية، وطارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسنج، واشتملت المنافسات على 11 نزالاً مثيرا.

وحقق محمد يحيى الفوز على منافسه المصري عزوز باجماع الحكام بعد سيطرة من جانب الأول، وتغلب راشد داوود على منافسه الجزائري عدنان بوشاشي بالضربة القاضية الفنية، وفاز عبدالله محمد، على الجزائري عبد الحق امهيدرة بالنقاط، وتمكن طارق سليمان من التغلب على منافسه بالإخضاع بعد دقيتين من بداية الجولة الأولى في النزال الأخير.

وفي باقي النزالات فاز الجزائري سهيل ثائري على منافسه الفلسطيني عمر حسين بخنقة المقصلة، كما فاز الجزائري يانيس غموري على المغربي رشيد حزومي بقرار الحكام، والمغربي صلاح دغيسي على المصري عبد الإمام بالضربة القاضية الفنية، والتونسي يسري بالجروعي على المغربي بدرالدين ديال بقرار الحكام، والجزائري يزيد شوشاني على الفلسطيني مصطفى راضي بقرار الحكام، والأردني جلال الدعجة على المغربي جمزة بوقمزة بسبب الإيقاف الطبي بعد نهاية الجولة الثانية.

وأكد فؤاد درويش أن النجاح الكبير الذي حققته النسخة العربية يأتي امتدادا للنجاحات السابقة التي حققتها النسخة الدولية، مشيرا إلى أنها شهدت نزالات قوية، تعكس تطور مستوى المقاتلين العرب، وأن التجربة الأولى في النسخة العربية إذا كانت قد اشتملت على 11 نزالا في هذه الظروف الاستثنائية على خلفية العارض الصحي العالمي، فإن الخطة تستهدف الوصول إلى 20 نزالا في المستقبل.

وأثنى درويش على تألق أبطال الإمارات في البطولة، مؤكدا أنه يعود للاهتمام الذي توليه الدولة للمواهب والدعم الكبير للأنشطة الرياضية، وتوقع ظهور مجموعة كبيرة من الأبطال الإماراتيين في رياضة الفنون القتالية المختلطة كما هو الحال في الجوجيتسو خلال فترة زمنية قصيرة.

من ناحيته عبر السوري طارق سليمان عن سعادته بفوزه بلقب النسخة الأولى في وزن المتوسط لأنه باكورة مشاركاته في النسخة العربية، موجها الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة .

من جهته أكد البطل الإماراتي راشد داوود، الذي حقق فوزه الثاني في سلسلة بطولات محاربي الامارات أن الانتصار باسم الوطن فخر، وأن رفع علم الدولة عند الفوز شرف كبير، وأن كل انتصار لا يأتي إلا بعد جهد كبير في التدريبات والاستعدادات.

وأشار داوود إلى أن الفوز الثلاثي لأبناء الإمارات في النسخة العربية الأولى يؤكد أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح بتلك الرياضة، موضحا أنه عازم على الاستمرار في مسيرة الإنجازات مع الفنون القتالية المختلطة.

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