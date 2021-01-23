هاتون.. صدارة الغولف في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تصدّر النجم الإنجليزي تيريل هاتون، المصنف التاسع عالمياً، اليوم الثاني من بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف، ضمن أولى محطات سلسلة رولكس، محققاً نتيجة 12 تحت المعدل، وقدم بداية قوية بعد تحقيقه ضربتين «الإيغل» على مدار يومين وأربع ضربات بيردي متتالية، ما ضمن له الصدارة.

ويعد هاتون ثاني لاعب يفوز بثلاث بطولات من سلسلة رولكس الصيف الماضي، ويسعى إلى إضافة فوز رابع إلى القائمة والحصول على أفضل بداية ممكنة لأي لاعب في موسم السباق إلى دبي 2021.

وفي المقابل بدأ الأيرلندي روري ماكلروي اليوم الثاني بقوة مع تسجيل ضربتي بيردي في ثلاث حفر، ولكن لم يحالفه الحظ بعدها في الحفرة الرابعة وتلاها بضربة «بوغي» مزدوجة عند الحفرة الخامسة، ليخسر الصدارة، مع العلم أنه حقق المركز الثاني في 4 بطولات في أبوظبي سابقاً، ويحرص على بذل قصارى جهده لرفع كأس الصقر المجنح خلال منافسات هذا العام.

أداء مخيب

وقدم تومي فليتوود، حامل لقب بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» مرتين، أداءً مخيباً للآمال عند الحفر التسع الأمامية، إلا أنه استطاع إنهاء جولته الأولى بأداء رائع، وسجل 4 ضربات «بوغي» في الحفر التسع الخلفية محققاً نتيجة 67 وست ضربات تحت المعدل، وقدم المصنف ثالث عالمياً، جاستن توماس مستوى أفضل في الجولة الثانية، وحقق ضربتين تحت المعدل، وتعد هذه هي المشاركة الأولى لجاستن في بطولة تحتضنها الإمارات.

ونجح كل من الأسترالي جيسون سكريفنر والتايلاندي المصنف الأول في بلاده، جاز جانيواتانوند، في تحقيق 7 ضربات تحت المعدل، إلى جانب كل من ماكلروي والفرنسي رومان لانجاسك اللذين سيكملان الجولة الثانية في اليوم الثالث.

من ناحية أخرى سيكون من الصعب على الإماراتي أحمد سكيك التأهل للمرحلة الثانية بعد أن حقق ثلاث ضربات «بوغي» في الحفرة الحادية عشرة خلال الجولة الثانية من البطولة.

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