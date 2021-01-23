650 مشاركة في سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلق أمس بشاطئ جزيرة الحديريات سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري للسيدات السابع بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ومركز أبوظبي للصحة العامة.

وذلك بهدف إتاحة الفرصة للسيدات للمشاركة في تجربة رياضية مميزة وسط أجواء شاطئية طبيعية واستضاف السباق «650» مشاركة من محبات رياضة الجري والاستمتاع بممارسة الرياضة في أجواء حيوية وسط المناظر الطبيعية على شاطئ البحر وأجواء مفعمة بالحماس.

وضمن مساحات شاسعة تمكن جميع المتنافسات بالجري بحرية في السباق الذي تمتد مسافته إلى 3 كم، 5 كم و10 كم. وانطلق سباق 10 كم المكون من حلقتين من مسافة 5 كم عند الساعة 7:30 صباحاً في حين انطلقت فئة 5 كم عند الساعة 7:45 صباحاً وفئة 3 كم عند الساعة 8:15 صباحاً، وتم اتباع التدابير والإجراءات الوقائية خلال فترة السباق.

أقيم سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري للسيدات – النسخة السابعة في جزيرة الحديريات التي تضم سلسلة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والأنشطة الجانبية وتتوفر فيها مرافق وخدمات ومساحات تشكل عاملاً مساعداً بشكل كبير في تنظيم سباقات وأنشطة رياضية مختلفة لاستقبال أكبر شريحة ممكنة من المشاركين نظراً لما يحظى به هذا النوع من السباقات من شعبية واسعة وإقبالٍ مميز بين السيدات.

شهدت النسخة السابعة من سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري للسيدات زيادة ملحوظة في عدد المشاركات مقارنة بالعام الماضي وهو ما يتماشى مع رؤية الأكاديمية بجعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة الإماراتية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من مختلف الجهات .

والذي ساعد على مواصلة تنظيمها للسباق عاماً بعد عام حتى أصبح في نسخته السابعة هذا العام لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السيدات لتصبح سلسلة سباقات الجري من أنجح الأنشطة التي تقيمها الأكاديمية في العاصمة أبوظبي وعليها إقبال كبير من السيدات.

وعبرت فاطمة العلي، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن سعادتها بتنظيم السباق مرة أخرى، وقالت: «كل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وإلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، على الدعم الكبير والرؤية الواضحة التي تساهم في تطوير الرياضة النسائية .

والتي تحققت من خلال النجاحات المنعكسة على أرض الواقع في شتى مجالات المرأة، والشكر موصول كذلك إلى شركاء النجاح، مجلس أبوظبي الرياضي شريكنا الاستراتيجي، بالإضافة إلى شريكنا الأساسي مركز أبوظبي للصحة العامة وكل من الداعمين، دائرة التخطيط العمراني والبلديات وشاطئ جزيرة الحديريات».

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