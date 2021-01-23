شباب الأهلي يتصدر سباق الحمرية للدراجات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أسفرت نتائج سباق الحمرية للدراجات للرجال من فئتي الكبار وتحت 23 سنة الذي نظمه اتحاد الدراجات ضمن برنامجه السنوي للسباقات المحلية الذي أقيم صباح أمس لمسافة 75 كم وبمشاركة 40 دراجاً مثلوا فئة الرجال في أندية الدولة عن فوز دراج نادي شباب الأهلي المقيم السلوفيني جرجا بول بالمركز الأول، تلاه زميله من النادي نفسه الدراج ناصر المعمري، وحل دراج نادي أبوظبي طلال البلوشي في المركز الثالث.

وفي منافسات فئة تحت 23 سنة حسم جاسم علي من نادي شباب الأهلي المركز الأول تلاه زميله عمر الجسمي، فيما جاء دراج نادي النصر أسامة صباهي في المركز الثالث.

توّج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة كل من خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، وياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكه الأمين العام المساعد ورئيس لجنة الحكام.

وأشاد بن عمير بمعدل سرعة السباق التي بلغت 44 كم / ساعة، حيث شهد السباق بداية قوية منذ الدورة الأولى ومنافسة كبيرة من قبل الأندية، معبّراً عن سعادته بالمستوى البدني والفني للاعبين، وتمنى للاعبين التوفيق في السباق القادم الجمعة المقبل الذي ينطلق من أمام نادي المدام مروراً بشارع نزوى وطريق الفية والعودة إلى نادي المدام لمسافة 93.5 كم لفئات الأندية والهواة المواطنين والمقيمين.

من جانبه أثنى ياسر الدوخي على نجاح السباق وما شهده من إثارة وقوة وتنافس شريف بين جميع المشاركين، كما أشاد بجهد الطاقم الفني بالاتحاد المشرف على التنظيم وتجهيز كل الأمور الخاصة بتنظيم السباق بالشكل الذي يليق باسم الاتحاد، ولم ينس الدوخي توجيه الشكر إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة التي شاركت في الحدث وأمنت مسار المشاركين في السباق.

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