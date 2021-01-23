نجوم منتخبنا ونخبة المحترفين في خيام «كايت سيرف» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف التجديف والتزحلق على الماء بالجهود الملموسة التي يبذلها مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والبصمات المضيئة التي يرسمها في تاريخ الرياضات البحرية من خلال دعمه لمختلف الرياضات والألعاب المائية ومن بينها رياضة كايت سيرف.

وأثنى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان على النجاح الفني والتنظيمي الذي تحققه بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف - في نسختها الرابعة وأن كل ذلك إنما يدل على العمل الاحترافي والخبرات الكبيرة، مشيداً بدعم النادي وجهود اللجان المنظمة والموازنة.

وأشار رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء إلى أن بطولة دبي وفي نسختها الرابعة استقطبت اهتماماً كبيراً من محبي هذه الرياضة، خصوصاً بعد زيادة الجولات واعتماد نقاط الترتيب العام، الأمر الذي يرفع من أسهم البطولة ويضيف المزيد من الأضواء إلى الحدث.

وقال إن لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء ومن خلال تعاونها المستمر مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تتطلع لتطوير ونشر مختلف الأحداث البحرية والسباقات التي تشرف عليها اللجنة، ومن بينها رياضة كايت سيرف وفي الطريق مفاجأة أخرى.

وكان الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان قد تابع صباح أمس في شاطئ نسناس في جميرا بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات انطلاقة الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتختتم اليوم.

وشهد اليوم الأول إقامة سباقات متعددة في منافسات هايدروفويل لفئات المحترفين والهواة المواطنين والسيدات والناشئين، حيث ساعدت سرعات الرياح المتوفرة المشاركين والمشاركات في إجراء سباقات قبل الظهيرة.

وينتظر أن تشهد بطولة دبي المفتوحة اليوم مع إسدال الستار إقامة منافسات المهارات المفتوحة - فري ستايل - وتوين تيب بمشاركة نجوم منتخبنا الوطني ونخبة من المحترفين والهواة المقيمين في الإمارات.

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