تحدي الثنايا في مهرجان ولي عهد دبي للهجن اليوم

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

يشهد مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في المرموم اليوم، تحدي سن الكبار لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كلم، ويتضمن 32 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية و16 شوطاً في الفترة المسائية التي ستتجه الأنظار إليها وتحمل إثارة المنافسة على 4 رموز وهي كأس سمو ولي عهد دبي وجائزة المليون ونصف المليون درهم، وبندقية الجعدان وجائزة المليون درهم في الشوطين المفتوحين ومثلهما في شوطي الإنتاج الثالث والرابع. بينما ستكون المواجهات غداً للسن ذاته لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وسيكون التنافس خلال 27 شوطاً موزعة على الفترتين الصباحية والمسائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز