ختام ثاني جولات" كايت سيرف" غدا بدبي

المصدر: وام

أشاد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الامارات للكايت سيرف - التجديف والتزحلق على الماء - بالجهود الملموسة التي يبذلها مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والبصمات المضيئة التي يرسمها في تاريخ الرياضات البحرية من خلال دعمه لمختلف الرياضات والالعاب المائية ومن بينها رياضة كايت سيرف.

وأثنى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان على النجاح الفني والتنظيمي الذي تحققه بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات "كايت سيرف " في نسختها الرابعة مؤكدا أن كل ذلك إنما يدل على العمل الإحترافي والخبرات الكبيرة.

وأشار إلى أن بطولة دبي في نسختها الرابعة استقطبت إهتماما كبيرا من محبي هذه الرياضة خاصة بعد زيادة الجولات واعتماد نقاط الترتيب العام الأمر الذي يرفع من أسهم البطولة ويضيف المزيد من الاضواء الى الحدث.

وقال إن لجنة الامارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء ومن خلال تعاونها المستمر مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تتطلع لتطوير ونشر مختلف الأحداث البحرية والسباقات التي تشرف عليها اللجنة ومن بينها رياضة كايت وفي الطريق مفاجأة أخرى.

وتابع الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان اليوم في شاطئ "نسناس" في منطقة "جميرا " بدبي مع هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات.. إنطلاقة الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتختتم غدا السبت.

وشهد اليوم الأول إقامة سباقات متعددة في منافسات هايدروفويل لفئات المحترفين والهواة المواطنين والسيدات والناشئين حيث ساعدت سرعات الرياح المتوفرة المشاركين والمشاركات في إجراء سباقات قبل الظهيرة.

وينتظر أن تشهد بطولة دبي المفتوحة اليوم مع اسدال الستار إقامة منافسات المهارات المفتوحة "فري ستايل"و"توين تيب" بمشاركة نجوم منتخبنا الوطني ونخبة من المحترفين والهواة المقيمين في الإمارات.

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