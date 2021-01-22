دولية الفجيرة لتنس السيدات تختتم غداً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يسدل غداً الستار على منافسات بطولة الفجيرة الدولية للتنس الأرضي على مستوى المصنفات والتي تواصلت بنادي الفجيرة الدولي للتنس الأرضي على مدار أسبوع بمشاركة 64 لاعبة من مختلف دول العالم من بينهم عدد من المصنفات على توى العالم .

وأكد خالد آل علي مدير البطولة نجاح الحدث الذي يقام للمرة الأولى في الفجيرة عروس الساحل الشرقي في ظل تواجد هذا العدد الكبير من اللاعبات المصنفات اللائي شاركن من قبل في بطولات التنس التي أقيمت في دبي وأبوظبي من خلال بطولة الحبتور للتنس وبطولة أبوظبي الدولية للتنس وتصفيات استراليا للتنس التي تقام للمرة الأولى خارج استراليا وهو ما أعطي البطولة طابعاً تنافسياً قوياً.

وأشار آل علي إلى أنهم يفخرون لامتلاكهم ملاعب بمواصفات عالمية كنادي التنس الأرضي بالفجيرة والذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وألمح آل علي إلى أن بطولة الفجيرة التي تصل إلى مسك ختامها غداً، تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات للنهوض بلعبة التنس في الإمارة وكانت بدايتها استضافة النادي للاعبات دوليات وإقامة معسكرات رياضية، وهذه البطولة الدولية الأولى التي تقام على أرض الإمارة والنادي لرفع مستوى وأداء أعضاء النادي.

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