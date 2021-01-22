50 مدرباً ومعلماً بورشة «عربي الريشة الطائرة»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

اختتمت أول من أمس المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير الكفاءات التخصصية لمدربي الريشة الطائرة للأولمبياد الخاص، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الأولمبياد الخاص والاتحاد العربي للريشة الطائرة، والتي استهدفت تدريب 50 مدرباً ومعلماً رياضياً.

وشهد انطلاق هذه المرحلة افتراضياً عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وطلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، إلى جانب الدكتورة سوسن تقوى حاجي رئيسة الاتحاد العربي للريشة الطائرة ونبيل بن عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، وكل من الدكتور عماد محيي الدين وشريف الفولي ممثلي الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشادت الدكتورة سوسن تقوى حاجي رئيسة الاتحاد العربي للريشة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات في دعم ذوي العزيمة في شتى الألعاب، وبالأخص فئة الأولمبياد الخاص، وأعربت عن تقديرها، لما تقوم به كل الجهات الرياضية بالإمارات في سبيل دعم وتعزيز رياضة الريشة الطائرة للأولمبياد الخاص.

اهتمام

وأشارت إلى أن الاتحاد العربي للريشة الطائرة يولي الأولمبياد الخاص اهتماماً بالغاً، وقالت: هم يحتلون مكانة كبيرة في استراتيجيتنا وخططنا، بما يتواكب مع توجيهات الاتحاد الدولي، ما يقودنا لتعزيز الشراكات مع العديد من الاتحادات والمنظمات الرياضية العربية والإقليمية لإقامة مثل هذه البرامج المتميزة، والتي تسهم في توفير فرص التطور المهني للمدربين لتكوين قاعدة كبيرة من الكوادر الفنية المؤهلة لقيادة فئة الأولمبياد الخاص وفقاً للمعايير التدريبية للاتحاد الدولي.

أشرف على الورش جعفر إبراهيم مدير تطوير الريشة الطائرة بدبي، ومحاضر دولي لتأهيل المدربين وبرنامج وقت الريشة، وقدم 3 مواضيع رئيسية وهي برنامج وقت الريشة للمدارس، وأسس ومفاهيم تدريب الريشة الطائرة للاعبي الأولمبياد الخاص، وبرنامج الريشة الطائرة في الهواء الطلق من منطلق العودة الآمنة للأنشطة الرياضية للأولمبياد الخاص.

واتسمت الورش بتفاعل كبير مع الحضور، من خلال عدد من المداخلات، حيث تم تقديم بعض النماذج المتميزة في مجال رياضة الريشة الطائرة، ومنها تجربتا مدرستي دبي الدولية، ووادي الحلو بالشارقة في مجال برنامج «وقت الريشة المدرسي»، كما تم استضافة لطيفة بوحجي مدربة ولاعب شريك لرياضة الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص البحريني لاستعراض تجربة الرياضي الشريك ودور الرياضة الموحدة في تعزيز الدمج المجتمعي بالشكل الأمثل.

الورشة الختامية

وخلال الورشة الختامية تم تقديم رياضة الريشة الطائرة في الهواء الطلق والتطور الجديد للرياضة، الذي يهدف الاتحاد الدولي للريشة الطائرة من خلالها إلى تشجيع لعب الريشة الطائرة على الأسطح الصلبة، الرملية والعشبية باستخدام ريشة جديدة صُممت للعب في الهواء الطلق ويهدف منها إلى إقامة اللعبة في الملاعب والساحات الشعبية بالقرب من المتنزهات والحدائق العامة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لممارستها، وقد أقيمت الريشة الطائرة بالهواء الطلق في عدد من مناطق العالم، ومن بينها دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. وتلقى الريشة الطائرة في الهواء قبولاً كبيراً في أوساط الرياضيين، حيث تتوافر الأجواء الصحية في الهواء الطلق وتوافر التباعد الاجتماعي اللازم خلال الأنشطة الرياضية والحياتية المختلفة.

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