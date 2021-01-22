ماكلروي يتصدّر «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تصدّر الإيرلندي روري ماكلروي المصنف الرابع عالمياً قائمة الترتيب العام في اليوم الافتتاحي لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، مسجلاً 64 ضربة في تأكيد على طموحاته في المحافظة على رفع كأس الصقر المجنح في ختام البطولة التي تقام ضمن أولى محطات سلسلة رولكس في موسم السباق إلى دبي 2021.

وقال روري ماكلروي «حققت بداية قوية في الجولة الأولى، كنت مسيطراً على معظم الضربات، ونجحت في تحقيق ضربات مميزة في العديد من المرات. قد تكون هذه أفضل جولة أقدمها في أبوظبي طوال مسيرتي الرياضية، كنت أعلم بأنني قد سجلت 65 ضربة أكثر من مرة في السابق، لذلك صممت على تحقيق نتيجة أفضل هذه المرة، وبالفعل استطعت أن أحقق ذلك، إنني سعيد جداً بهذه البداية الممتازة لهذا العام».

نتائج

من ناحية أخرى حقق البطل لي ويستوود المدافع عن اللقب نتيجة 69 ضربة في الجولة الافتتاحية، وأنهى الأمريكي جاستن توماس، المصنف الثالث عالمياً، في بطولة سلسلة رولكس، جولته بنتيجة واحد فوق المعدل 73 ضربة، وعاد اللاعب الإماراتي أحمد سكيك للظهور مرة أخرى في بطولة أبوظبي للغولف وحقق نتيجة 76 ضربة ليختتم جولته الأولى بأربع ضربات فوق المعدل.

انطلاقة

الجدير بالذكر أن بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف انطلقت للمرة الأولى عام 2006، وتُقام في نادي أبوظبي للغولف للعام السادس عشر على التوالي، ويبلغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار و8000 نقطة من السباق إلى دبي.

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