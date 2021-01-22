كلباء يستضيف دوري شباب الجودو اليوم

المصدر: (كلباء - البيان الرياضي)

يستضيف نادي اتحاد كلباء اليوم انطلاقة دوري أبطال الإمارات لشباب الجودو بمشاركة 50 لاعباً من فرق: الشارقة، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والفجيرة للفنون القتالية، وخورفكان وكلباء مستضيف البطولة حامل لقب بطولتي دوري أبطال الإمارات للجودو، للشباب والناشئين.

وأكدت لائحة البطولة على ضرورة فحص (كوفيد- 19) والتأكد من سلبية النتيجة لمده تزيد عن 72 ساعة لكل المعنيين بالبطولة حسب البروتوكول الصحي، وعلى الذين حصلوا على لقاح الكورونا مطلوب منهم عمل ذلك الفحص بنفس الشروط السابقة، مع التأكيد على التباعد الاجتماعي خلال منافسات البطولة.. ويجوز لكل فريق أن يسجل 3 لاعبين في كل وزن منهم لاعبان اثنان مواطنان، وثالث مقيم.

وتشمل الفئات العمرية المشاركة في البطولة أعمار تحت 18-19-20 سنة ومواليد 2001، و2002، و2003، أما الأوزان فقد تحددت بتحت 55 كجم، و60 كجم، و66، و73، و81، و90، وتحت 100كجم، وفوق 100 كجم، وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، استضافة نادي اتحاد كلباء لمنافسات الجولة من دوري أبطال الإمارات للجودو، مواصلة لتعاون الأندية مع الاتحاد، متمنياً أن تخرج بطولة نجوم المستقبل كما خطط لها، بهدف اكتشاف مواهب جديدة تشكل دعماً للمنتخبات الوطنية، مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتأكد من إجراء الفحص المخبري (PCR) لكل المعنيين بالبطولة حفاظاً على سلامة الجميع،وقد تحدد موعد الجولة النهائية يوم 22 فبراير المقبل.

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