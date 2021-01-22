نخبة دراجي العالم في طواف الإمارات 2021

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة نخبة درّاجي العالم في النسخة الثالثة من طواف الإمارات 2021، الذي سيقام خلال الفترة 21 - 27 فبراير المقبل، ويطوف خلالها الحدث العالمي على أهم معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية والطبيعية في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية، حيث يعد السباق العالمي الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط، ويقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في افتتاحية سباقات موسم 2021، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وسيكون السلوفيني تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات من أبرز المتنافسين على القميص الأحمر بعد فوزه بجولة فرنسا العالمية 2020، علماً بأنه احتل المركز الثاني في النسخة السابقة من طواف الإمارات، وبفارق ضئيل عن البريطاني آدم ياتس دراج فريق اينوس جرانديريس البريطاني، كما سينافس الشاب السلوفيني على القميص الأبيض خلال المراحل السبع لطواف الإمارات.

ويدافع آدم ياتس عن لقب طواف الإمارات 2020 الذي فاز به بعد نهاية المرحلة الخامسة بتوقيت بلغ 20 ساعة و35 دقيقة و4 ثوانٍ أمام السلوفيني تادي بوغاتشار(فريق الإمارات) والكازاخستاني أليكسي لوتسينكو (أستانا)، فيما أكد البريطاني كريس فروم دراج فريق (ستارت آب نيشن) الإسرائيلي والفائز بطواف فرنسا للدراجات أربع مرات حضوره «طواف الإمارات»، بعد العودة من رحلة العلاج الطويلة بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يكون البريطاني أحد الدراجين الذين سيظهرون على منصة التتويج.

وللمرة الأولى يشارك الإيطالي فيليبو جانا لاعب فريق (اينوس جرانديريس) البريطاني في طواف الإمارات، بعد موسم مثير حقق فيه 4 انتصارات، كما يشارك الدراج السويسري مارك هيرشي في السباق للمرة الأولى أيضاً، حيث سيحرص الفائز بمرحلة في طواف فرنسا للدراجات 2020 والحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للطرق في ايمولا، على تقديم أداء قوي وخصوصاً بعد التوقيع مع فريق الإمارات بداية العام الجديد.

وللمرة الثالثة على التوالي يعلن الأسترالي كاليب ايوان دراج فريق (لوتو سودال) مشاركته في طواف الإمارات 2021، بعد حصوله على القميص الأخضر في النسخة السابقة عندما فاز بمرحلة حتا الشاقة، كما تعتبر مشاركة سام بينيت دراج فريق (ديكوينك كويك ستيب) هي الثالثة في الطواف، تم تأكيد مشاركة باسكال أكرمان دراج فريق (بورا - هانسغروهي)، الفائز بالمرحلة الافتتاحية للعام الماضي، ويتطلع إلى تكرار نجاحه مع عودته في جولته الثانية إلى الإمارات في فبراير المقبل، كما يشارك الكولومبي فرناندو جافيريا (فريق الإمارات)، الفائز بمرحلة في النسخة الأولى من الطواف، ويظهرماتيو فان دي بول من فريق البسين فينيكس، للمرة الأولى في «طواف الإمارات».

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