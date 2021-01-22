«اليد» يقبل احتجاج العين ويعتمد نظام دوري الرجال

المصدر: دبي – فائز بجبوج

اعتمد اتحاد كرة اليد النظام الجديد لمسابقة الدوري العام للرجال اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل، كما وافق على قبول احتجاج نادي العين والخاص بنتيجة مباراة فريقه مع شباب الأهلي في الدور النهائي ببطولة كأس الإمارات، وانتهت بفوز شباب الأهلي 29 - 22، وجاء الاحتجاج العيناوي على مشاركة 3 لاعبين من فئة المقيمين في الدولة بالإضافة إلى لاعب محترف ضمن صفوف فريق شباب الأهلي.

وتم قبول اعتراض العين شكلاً ومضموماً واعتبار نادي العين فائزاً بنتيجة 10 – صفر، مستنداً على تعميم الاتحاد رقم (44) للموسم الرياضي 2020 - 2021، والخاص بالضوابط الفنية لمشاركة اللاعبين بمسابقات الاتحاد والذي يتضمن أن التسجيل في ورقة المباراة فيما يخص فئة الرجال يكون بعدد 3 لاعبين من فئات مواليد الدولة والمقيمون في الدولة والمحترف.

والمادة 10 -2 من لائحة المسابقات والتي تنص على أنه في حال إشراك لاعب ليس له الحق في اللعب فإنه يتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها باعتبار فريق النادي خاسراً بنتيجة صفر - 10 وتغريمه 4000 درهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أول من أمس برئاسة نبيل عاشور وبحضور نائبه عبدالسلام ربيع وناصر الحمادي الأمين العام وبقية أعضاء مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد النظام الجديد لمسابقة الدوري العام للرجال اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل بعد مناقشته مع مدربي فرق الرجال خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر الاتحاد 9 الجاري، ووافق مجلس الإدارة على تعديل برنامج استعداد منتخب الناشئين المشارك في البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين المقررة من 5 – 17 يونيو 2021.

تنافس

وأكد ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد اليد، أن النظام الجديد لبطولة الدوري العام يوفر مزيداً من العدالة للجميع بجانب مزيد من التنافسية وإبقاء الحظوظ متساوية للفرق الـ 11 المشاركة في البطولة، بما يصعب التكهن بهوية البطل حتى المراحل الأخيرة من المنافسات، خصوصاً أن هناك أدواراً تكميلية أكثر عدالة لآليات تأهل الفرق إلى الدور ربع النهائي، كما يقام دور الثمانية بنظام دوري من مرحلة واحدة بدلاً عن النظام الحالي القاضي بخروج المغلوب.

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