«الشاهينية» لهجن العاصفة تحلق بناموس الأبكار في سن الإيذاع

المصدر: دبي - علي الظاهري

تواصلت الإثارة والتحدي في سادس محطات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والتي تضمنت منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الإيذاع لمسافة 6 كلم على ميدان المرموم.

حيث حلقت «الشاهينية» لهجن العاصفة بناموس الشوط الأول في الفترة المسائية المخصص للأبكار المحليات بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 8.57.01 دقائق، بينما هيمنت «الوثبة» لهجن الرئاسة على صدارة الشوط الثاني المخصص للأبكار المهجنات بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي مسجلة زمناً قدره 8.51.05 دقائق.

وتألقت هجن العاصفة بعد عودتها لخطف صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات بواسطة «شاهين» بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلاً زمناً قدره 8:55:6 دقائق، ونال «سمران» لهجن الرئاسة صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري مسجلاً زمناً قدره 8:56:4 دقائق.

وتصدرت «براقة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الشوط الخامس بقيادة المضمر سيف عمير العميمي، مسجلة زمناً قدره 8.58.07 دقائق، وحققت «الشاهينية» لهجن العاصفة صدارة الشوط السادس بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 9.00.06 دقائق، وقفز «الغزال» لهجن الرئاسة إلى صدارة الشوط السابع بقيادة المضمر محمد بن زيتون المهيري، مسجلاً زمناً قدره 9.03.09 دقائق.

وحلق «شاهين» لهجن العاصفة بصدارة الشوط الثامن مسجلاً زمناً قدره 9.05.07 دقائق، وخطفت «الشاهينية» لهجن العاصفة الصدارة في الشوط التاسع مسجلة زمناً قدره 9.01.07 دقائق، وفازت «قطنة» للشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان بصدارة الشوط العاشر بقيادة المضمر محمد غريب الكتبي، مسجلة زمناً قدره 8.56.07 دقائق.

وقدمت هجن الرئاسة في الشوط الحادي عشر والثاني عشر «هملول» و«هملول» مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، حيث سجل الأول زمناً قدره 9.02.05 دقائق، بينما سجل الثاني 9.07.06 دقائق، وأسدل الستار على منافسات الفترة المسائية بعد فوز «سمحة» لهجن الرئاسة بصدارة الشوط الثالث عشر بقيادة المضمر محمد بن زيتون المهيري، مسجلة زمناً قدره 9.01.03 دقائق.

إجراءات احترازية

من جهة أخرى، أكد عبدالله الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في نادي دبي لسباقات الهجن، أن النسخة الرابعة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، تشهد تطبيق أعلى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مختلف مرافق الميدان الذكي والفعاليات منها مراسم التتويج للملاك من أبناء القبائل، حيث تتم عملية التتويج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي لضمان صحة وسلامة الجميع.

وأضاف الفلاسي لـ «البيان الرياضي» أن النادي حريص على اتباع كل التعليمات من إدارة الأزمات والكوارث في دبي، وأضاف: يتميز مجتمعنا بأنه مجتمع واع وهذا الأمر سهل من المهمة في إدارة مختلف الفعاليات ومن بينها مهرجان الهجن الذي يؤكد أن مختلف الملاك والحضور والمشاركين لديهم وعي صحي عال.

الفترة الصباحية

وتضمنت منافسات الفترة الصباحية 16 شوطاً، جاءت البداية القوية عن طريق هجن العاصفة عبر «الشاهينية» بعد أن حلقت بناموس الشوط الرئيسي للإيذاع الأبكار المحليات بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة توقيتاً وقدره 8:59:6 دقائق، وفازت «جمرة» لهجن الرئاسة بقمة الأبكار المهجنات بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري في الشوط الثاني .

وذلك بزمن بلغ 9:02:5 دقائق، وعاد المضمر بن زيتون ليواصل الإبداع من خلال ثالث الأشواط للإيذاع الجعدان المحليات وذلك بتقديمه «شاهين» لهجن الرئاسة على المركز الأول في توقيت وقدره 8:59:4 دقائق، وتألق شعار هجن الرئاسة مجدداً من خلال رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات والذي قدم من خلاله «متعب» بقيادة سلطان محمد الوهيبي أداءً قوياً واستحق الصدارة بزمن بلغ 9:07:3 دقائق.

وسيطرت «الشاهينية» لهجن العاصفة على صدارة الشوط الخامس بقيادة غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 8.57.09 دقائق، وفازت «هملولة» لهجن الرئاسة بصدارة الشوط السادس بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، مسجلة زمناً قدره 9.07.01 دقائق، ونجح «هملول» بقيادة المضمر ذاته في تصدر الشوط السابع مسجلاً زمناً قدره 9.01.01 دقائق، وتألق «ظبيان» لهجن الرئاسة في الشوط الثامن بعد تصدره هذا الشوط بقيادة المضمر محمد بن زيتون المهيري، مسجلاً زمناً قدره 9.05.04 دقائق.

واستحوذت «الشاهينية» لهجن العاصفة على صدارة الشوط التاسع بقيادة غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 9.03.06 دقائق، وفازت رفيقتها «الشاهينية» لهجن العاصفة بصدارة الشوط العاشر مسجلة زمناً قدره 9.03.04 دقائق، ونجحت هجن زعبيل مع «شاهين» في الفوز بصدارة الشوط 11 بقيادة المضمر راشد محمد مروشد مسجلاً زمناً قدره 9.00.09 دقائق، ونال «شاهين» لهجن العاصفة الصدارة في الشوط 12 بقيادة غياث الهلالي مسجلاً زمناً قدره 9.03.01 دقائق.

وحازت «الشاهينية» لهجن العاصفة على صدارة الشوط 13 بقيادة غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 9.02.04 دقائق، وتكرر المشهد في الشوط الـ 14 مع «الشاهينية» والمضمر ذاته مسجلة زمناً قدره 9.03.04 دقائق، وواصلت هجن العاصفة السيطرة في الشوط 15 مع «الشاهينية» مسجلة زمناً قدره 9.00.04 دقائق، وجاء مسك ختام الفترة الصباحية مع «الشاهينية» لهجن ند الشبا بقيادة المضمر سالم سعيد مسجلة زمناً قدره 9.03.00 دقائق.

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