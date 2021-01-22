«كايت سيرف» تلفت الأنظار في «نسناس» اليوم

تنطلق اليوم في شاطئ نسناس بجميرا منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف» والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتختتم غداً ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي 2020-2021.

وأكمل النادي كافة التجهيزات بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث تقام الفعاليات بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء للموسم الرابع على التوالي في إطار خطط النادي في توسيع الفعاليات وتوفير أجواء التنافس لمحبي هذه الرياضة من أبناء الدولة والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وكان شاطئ نسناس في جميرا وهو المكان المفضل لمحبي هذه الهواية في دبي قد لبس حلة رائعة في أجمل شتاء بالعالم وشهد في النصف الأول من الشهر الجاري إقامة أولى جولات بطولة دبي المفتوحة 2021 والتي تتضمن ثلاث جولات يتم بعد إعلان الترتيب العام للبطولة في تقليد هو الأول من نوعه لهذه الرياضة في البطولات المفتوحة التي تقام في الدولة.

واستقطبت الجولة الأولى ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة يمثلون أكثر من 30 دولة من قارات العالم تنافسوا على ألقاب ثلاث فئات هي هايدروفويل «الفئة الوطنية رجال والمحترفين والسيدات والناشئين» وفري ستايل -المهارات المفتوحة «الفئة الوطنية رجال والمحترفين والسيدات والناشئين» وتوين تيب «الفئة الوطنية رجال والمحترفين والسيدات والناشئين».

وسيكون المشاركون وجمهور شواطئ جميرا الساحرة على موعد مع التنافس بين المشاركين حينما ترتفع المظلات الملونة لتزيد من الجمال الساحر في المنطقة مع الأيام الجميلة لأجمل شتاء في العالم، حيث اجتذب سحر الإمارات نجوم العالم في هذه الرياضة من أجل التنافس هنا في ظل توقف الفعاليات العالمية ومن أجل الاستعداد لكبرى المواعيد القادمة لا سيما أن رياضة كايت سيرف ستطرق باب الدورات الأولمبية الصيفية اعتباراً من الدورة رقم 33 «باريس 2024».

ويتوقع أن تتوفر اليوم وغداً سرعات رياح تساعد اللجنة المنظمة والمشاركين من أجل إقامة المنافسات على أكمل وجه، حيث ستبدأ الحركة الدؤوبة في موقع الحدث منذ الصباح وحتى مساء يومي الجمعة والسبت.

قائمة

وتبرز في قائمة المشاركين في الحدث نخبة من نجوم منتخبنا الوطني في مختلف الفئات، حيث يشارك كل من الشقيقين أحمد وعبدالله المحيربي وسهيل عبد الرحمن المري ومحمد عبيد المنصوري وعبدالله محمد حارب وخالد بالجافلة وأحمد سالم وعبدالله محمد مطر وسالم بن جرش السويدي وراشد الفلاسي وسعيد سالم بن ذيبان وغيث الغيث.

2005

وعرفت شواطئ دبي رياضة ألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف مبكراً وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المبادر لاحتضان أول بطولة تشهدها الدولة عام 2005 في الميناء السياحي.

ومن بين المشاركين الذي سجلوا حضوراً لافتاً في بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف في الجولة الأولى المصنف التاسع على العالم والمتسابق رقم 1 في البطولة السلوفيني توني فوديسيك صاحب الميدالية الذهبية في الدورة الأولمبية للشباب 2018 «الأرجنتين» وبطل ثلاث جولات في بطولة العالم هايدروفويل عام 2019 في وبيفانغ «الصين» وغيزيرا «إيطاليا» وبينغاتان «الصين».

أبطال الجولة الأولى

الفئة الوطنية:

توين تيب: أحمد ضاحي المحيربي

هايدروفويل: سهيل المري

فري ستايل: محمد المنصوري

«المحترفين»:

توين تيب: اللبناني نور دندشلي

هايدروفويل: السلوفيني توني فوديسي

فري ستايل: السيريلانكي انشكا دانيل

«السيدات»:

توين تيب: شارلين ميشيل «موريشيوس»

هايدروفويل: الفرنسية دارين سيلمنسي

فري ستايل: البريطانية سارا دوغلاس

«الناشئين»:

توين تيب: اللبناني جبرائيل كاساس

هايدروفويل: اللبناني جبرائيل كاساس

فري ستايل: اللبناني جبرائيل كاساس

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