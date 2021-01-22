وفد ليغا وارشو البولندي في ضيافة «دبي الرياضي»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

عبّر داريوس مايدوسكي رئيس نادي ليغيا وارشو البولندي، عن سعادته بإقامة معسكر تدريبي للفريق في دبي، وأكد أن «دانة الدنيا»، أصبحت مركزاً دولياً مهماً في مجال كرة القدم، من خلال توفر أماكن الإقامة والتدريب فيها، وممارسة الحياة الطبيعية، وفق الإجراءات الاحترازية.

ومن خلال تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وجائزة «دبي غلوب سوكر» سنوياً، التي أصبحت من أهم الأحداث التي يحضرها أو يتابعها العاملون في مجال كرة القدم في مختلف القارات، وعبّر عن سعادته بهدية مجلس دبي الرياضي، وهي النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

جاء ذلك، خلال زيارة وفد نادي ليغا وارشو، لمقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، بمناسبة ختام المعسكر التدريبي، الذي أقيم للفريق الأول في دبي، والذي استمر 16 يوماً، حيث كان في استقبالهم سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بحضور علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس.

تعاون

وتم خلال اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، وفرص الاستثمار، وقدم سعيد حارب شرحاً عن الرياضة في الدولة بشكل عام، وفي دبي خاصة، وجهود مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي، وتقديم التسهيلات لدعم مشاركة القطاع الخاص والأفراد، على الاستثمار في قطاع الرياضة المزدهر في دبي، وتوفير سبل النجاح للبطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة.

ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات قادمة، بما يدعم نشر ثقافة ممارسة الرياضة بجميع أنواعها، بين كافة فئات المجتمع، سواء على مستوى الرياضة المجتمعية، أو تطوير البراعم، وصولاً إلى مستوى الاحتراف، واستضافة أهم البطولات العالمية، كما اصطحب الوفد الزائر في جولة داخل مقر المجلس.

داريوس، الذي يرأس النادي الأكثر شهرة في بولندا، عبّر عن سعادته بالوجود في دبي، وتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على حسن الاستقبال والضيافة له وللفريق، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إمارة دبي، حيث أقام الفريق معسكراً تدريبياً في جبل علي، لمدة 16 يوماً.

إشادة

وأشاد مايدوسكي بجهود المجلس في تطوير كرة القدم، من خلال تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي سنوياً، وقال «يلعب مؤتمر دبي الرياضي الدولي دوراً كبيراً في تطوير كرة القدم، حيث يمثل منصة عالمية لتجمع صنّاع القرار ونجوم اللعبة، من الإداريين والمدربين واللاعبين، وقد حضرت فعاليات المؤتمر من قبل، واستمتعت كثيراً بالجلسات القيمة والمفيدة التي أقيمت خلاله.

كما تابعت المؤتمر، وحفل دبي جلوب سوكر، ديسمبر الماضي، من خلال وسائل الإعلام في بولندا، حيث حظي بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة في بولندا، فقد كان هو الحدث الرياضي الوحيد في العالم، الذي أقيم بحضور فعلي للمشاركين، كما كانت سعادتنا كبيرة، بفوز روبرت ليفاندوفيسكي قائد منتخبنا الوطني، بجائزة لاعب العام».

وأشاد مايدوسكي بالمنشآت والمرافق الرياضية التي توفرها إمارة دبي في كافة الأماكن العامة، والتي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين كافة أفراد المجتمع، ما يجعل من دبي المدينة الأنشط في العام، وقدم الدعوة إلى مجلس دبي الرياضي، لزيارة مقر النادي في العاصمة البولندية، كما قدم قميص النادي للمجلس.

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