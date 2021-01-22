14 رياضة في دورة ألعاب مدارس دبي

كشف مجلس دبي الرياضي عن إطلاق الدورة الرياضية «ألعاب مدارس دبي» بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وتنظيم شركة «إي أس أم»، وتقام منافساتها في 14 لعبة رياضية مختلفة منها كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، السباحة، تنس الطاولة، الدراجات الهوائية، كرة الماء، الشطرنج، الغولف، اختراق الضاحية، ألعاب القوى، ألعاب أصحاب الهمم، كرة الشبكة، الرياضات الإلكترونية.

وتشارك في دورة «ألعاب مدارس دبي» التي تعد الأولى من نوعها، المدارس الخاصة في دبي، وتهدف إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع.

جاء ذلك خلال اللقاء الفني الذي عقد أول من أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم وتحدث خلاله علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وجميس باورون، ولي هوليواي من اللجنة المنظمة للبطولة.

مشاركة

وتشارك في الدورة فرق من مختلف الفئات العمرية بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة للأولاد والبنات، وسيتم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، وستتيح هذه المبادرة الفرصة لجميع طلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، كما سيتم إنشاء ملف رياضي لكل لاعب بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية.

وتم توجيه دعوة المشاركة إلى جميع المدارس الخاصة في دبي التي يبلغ عددها 200 مدرسة في جميع أنحاء الإمارة، ويمكنها تسجيل كافة الفرق لديها للمشاركة بالطلاب من مختلف المستويات البدنية، وستكون المشاركة مجانية لجميع المدارس والطلاب، وتم تسجيل أكثر من 50 مدرسة فور الإعلان عن تنظيم الدورة، وسيتواصل التسجيل خلال الفترة المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لألعاب مدارس دبي.

وأعلن المجلس وضع بروتوكول خاص للمنافسات بما يضمن التطبيق الدقيق للإجراءات الوقائية والاحترازية من (كوفيد19)، وتم اعتماده من الجهات المعنية في إمارة دبي.

تطوير

ويسعى مجلس دبي الرياضي من خلال هذه المبادرة إلى تطوير الرياضة في القطاع المدرسي تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

كما تهدف «ألعاب مدارس دبي» إلى تعزيز الرياضات المدرجة في أندية دبي من خلال توسيع قاعدة الممارسين في المدارس، ومن أجل اكتشاف المواهب الرياضية عبر المسابقات المدرسية التي يتنافس فيها الطلاب، وإتاحة الفرصة للأندية لاختيار أفضل المواهب منهم وضمهم لفرقها في الألعاب المختلفة.

تعاون

وتعد الدورة الرياضية نموذجاً للتعاون الرياضي بين مجلس دبي الرياضي والقطاع الخاص وهو التعاون الذي شهد إطلاق العديد من المبادرات من بينها الدورة الرياضية للشركات وبطولات أكاديميات الكرة وبطولة مديري الشركات للغولف، وغيرها الكثير من الدورات والبطولات الرياضية المختلفة.

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