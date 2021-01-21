النيادي.. أجمل شتاء من سماء الإمارات

المصدر: دبي - علي الظاهري

يعتبر نصر النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية في الإمارات، أحد أبرز الشخصيات الرياضية المساهمة في الترويج لأجمل شتاء في العالم بالإمارات، ويحرص النيادي على دعم الحملة السياحية الوطنية لأجمل شتاء في الدولة، من خلال رحلات الطيران الشراعي عبر طائرة على ضفاف شواطئ أم القيوين وبالتحديد عند شاطئ المانجروف والقرم، حيث يقوم النيادي بالتحليق مع العديد من الشخصيات والزوّار من داخل الدولة وخارجها والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق أجمل المناظر من السماء لهذه المنطقة التي تعتبر من الوجهات السياحية المميزة في الدولة.

ولا يعتبر الطيران هو الخيار الرياضي والسياحي الوحيد الذي يروّج له في المكان، وإنما يقوم أيضاً بالتجديف عبر قوارب الكاياك الصغيرة، والتي تعتبر من الرياضات التي باتت تحظى برواج وإقبال كبيرين بين الشباب من المواطنين والمقيمين داخل الدولة.

وأوضح النيادي، أنه في الفترة الماضية شهدت المنطقة إقبالاً كبيراً على الطيران، بالتنسيق والتعاون مع دائرة السياحة في إمارة أم القيوين من أجل إبراز المنطقة ضمن «أجمل شتاء في العالم»، مشيراً إلى أن الإمارات تملك العديد من المناطق الجميلة والتضاريس الطبيعية والمناظر الخلّابة لا يمكن التعرف على جمالها من على الأرض فقط، وإنما يكون التعرف إلى الوجه الساحر لهذه المناطق من السماء أيضاً.

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