حمدان بن محمد يشهد تألق الشعارات في تحديات رموز اليذاع

المصدر: دبي - علي الظاهري

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منافسات رموز سن اليذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 6 كلم ضمن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم والذي تستمر فعالياته لغاية 27 من الشهر الجاري. واستحقت «مرور» بشعار حمد نهيان سالم العامري، الحصول على كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح و 1.5 مليون درهم، فيما تمكن «مهندس» المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي من حصد بندقية اليذاع الجعدان المفتوح ومليون درهم.

وبالمقابل نالت «الشايبه» بشعار سالم حمد يطبع العامري الناموس وكأس ولي عهد دبي و1.5 مليون درهم في الشوط الثالث لليذاع البكار «إنتاج».

وتألق «المغزل» المملوك لبيشان محمد فهيد الرزق العجمي في رابع الأشواط والمخصص لليذاع الجعدان للإنتاج واستحق الحصول على البندقية الغالية ومليون درهم.

وفي تحديات اليذاع الصباحية بمهرجان سمو ولي عهد دبي، تنافست الهجن المملوكة لأبناء القبائل على مدار عشرين شوطاً، اثنا عشر منها كانت للإنتاج، بالإضافة إلى ثمانية أشواط للمحليات والمهجنات، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط على مبالغ نقدية قيمة.

كسب إنتاج عزبة كردوس محمد سالم العامري التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات، وذلك بعد أن قدم شعاره «مبشره» على القمة، وذهب الشوط الثاني والمخصص لليذاع البكار المهجنات إلى «باروته» المملوكة لسالم أحمد محمد دري الفلاحي.

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