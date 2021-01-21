50 سباقاً في روزنامة «الرياضات البحرية» 2021

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية البرنامج الزمني الموحد لأنشطة وفعاليات الموسم الرياضي البحري 2021 في الدولة، ويتضمن البرنامج بالتنسيق مع الأندية ما يزيد على 50 سباقاً وحدثاً متنوعاً ومختلفاً في الفئات المختلفة التي يشرف عليها الاتحاد.

من جانبه، رحب حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بالجميع من متسابقين وملاك وبحارة في موسم متجدد ومثير كعادة كل عام، مشيراً إلى أن شعار موسم 2021 سيكون الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة ومن بينها الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية في كل إمارة من أجل اجتياز هذه المرحلة ومن أجل سلامة الجميع.

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