«الجودو» يستعد لـ «غراند سلام تل أبيب»

المصدر: أبوظبي - وام

تتواصل حالياً استعدادات منتخب الإمارات للجودو من أجل المشاركة في بطولة غراند سلام تل أبيب التي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير المقبل، والتي سيسبقها معسكر التدريب المشترك في مدينة تل أبيب اعتباراً من الأسبوع المقبل، تلبية لدعوة الاتحاد الإسرائيلي وترتيباته لإقامة معسكر مشترك يجمع المنتخبين الإماراتي والإسرائيلي في إطار علاقات التعاون القائمة بين الطرفين.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، على استعدادات المنتخب وترتيباته قبل السفر، وحث اللاعبين على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر والبطولة التي ستشارك فيها العديد من المدارس القوية.

برنامج

ويشرف الاتحاد الدولي للجودو على بطولة غراند سلام تل أبيب التي ستشارك فيها 33 دولة أكدت تسجيلها حتى الآن، وستكون الإمارات أول دولة عربية تلتحق بها، وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة ستقام وفقاً للإجراءات الاحترازية الصارمة والمعتمدة للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والحكام. ويأتي المعسكر ثم البطولة ضمن برنامج إعداد منتخبنا للمشاركات الرسمية المقبلة وعلى رأسها أولمبياد طوكيو التي ضمن منتخبنا التأهل لها، وتعد الأولوية الأولى في كافة المشاركات الخارجية.

ومن المنتظر أن يمثل المنتخب في دورة تل أبيب غراند سلام اللاعب فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن 73 كغم بدورة الألعاب الآسيوية الماضية التي أقيمت في جاكرتا، واللاعب إيفان الذي يشارك لأول مرة في البطولة بوزن 100 كغم. ويتضمن برنامج إعداد منتخبنا أيضاً المشاركة على بطولة غراند بري أنطاليا التركية المقررة في أول أبريل المقبل.

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