«تشامبس» منصة رياضية جديدة في دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

برعاية وحضور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي وأعضاء مجلس دبي الرياضي، تم افتتاح مُجمع تشامبس الرياضي في منطقة القوز المزود بأفضل الملاعب الرياضية من كرة قدم، سلة، وسكواش بالإضافة إلى صالة تدريب اللياقة البدنية.

شهد حفل الافتتاح عرضاً لبطل العالم عن فئة ركوب الدراجات الهوائية في المسالك الوعرة البلجيكي كيني بيلاي الذي أذهل الحضور في سلسلة من المغامرات المتنوعة، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن نادي «تشامبس» الرياضي الذي يرأسه أيقونة كرة السلة ورجل الأعمال فادي الخطيب، مؤكداً أهمية هذا الصرح الرياضي لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية المختلفة وتدريبات الفرق.

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