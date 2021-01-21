ستينسون سعيد بالعودة إلى «دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

أعرب نجم الغولف هنريك ستينسون، الفائز بأوميغا دبي ديزرت كلاسيك، عن سعادته بالعودة للمنافسة في حدث هذا العام، في الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، مع احتفال البلاد باليوبيل الذهبي لها في 2021. وقال ستينسون: إنه لأمر مدهش أن أفكر بأن الإمارات تحتفل بعيدها الخمسين هذا العام، وأنني عشت في دبي لما يقرب من 10 سنوات، من الرائع دائماً أن أعود إليها، تزوجنا أنا وإيما بدبي 2006، وما زلت أشعر وكأننا في وطننا.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 44 عاماً رقماً قياسياً رائعاً في أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، حيث فاز بنسخة 2007 في الحفرة 18 ليتفوق على إرني إلس بضربة واحدة مع وجود تايجر وودز في المركز الثالث، بالإضافة إلى كونه ضمن المراكز العشرة الأولى في سبع مناسبات.

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