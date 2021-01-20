حمدان بن محمد يشهد منافسات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل بميدان المرموم

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم منافسات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل وذلك في خامس أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة المقام بميدان المرموم .

واستحقت "مرور" بشعار حمد نهيان سالم العامري الحصول على كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح و 1.5 مليون درهم بعد نجاحها في قطع مسافة السباق البالغة 6 كيلومترات في توقيت زمني وقدره 8:48:1 دقيقة.

فيما تمكن "مهندس" المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي من حصد بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح ومليون درهم في زمن قدره 8:46:0 دقيقة.

وبالمقابل نالت "الشايبه " بشعار سالم حمد يطبع العامري الناموس وكأس ولي عهد دبي و 1.5 مليون درهم في الشوط الثالث لليذاع البكار "إنتاج " بعد مضي 8:49:6 دقيقة.

وتألق "المغزل" المملوك لـ بيشان محمد فهيد الرزق العجمي في رابع الأشواط والمخصص لليذاع الجعدان للإنتاج واستحق الحصول على البندقية الغالية ومليون درهم بزمن بلغ 8:50:8 دقائق.

كما شهد صباح اليوم انطلاق تحديات سن اليذاع بمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن وذلك على مضمار 6 كيلومترات بالمرموم وتنافست الهجن المملوكة لأبناء القبائل على مدار عشرين شوطا ، إثنا عشر منها كانت للإنتاج بالإضافة إلى ثمانية أشواط للمحليات والمهجنات ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط على مبالغ نقدية قيمة.

وفاز إنتاج عزبة كردوس محمد سالم العامري بالتحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات ب"مبشره" على القمة بتوقيت وقدره 9:02:0 دقيقة.

الشوط الثاني والمخصص لليذاع البكار المهجنات ذهب إلى "باروته" المملوكة لسالم أحمد محمد دري الفلاحي والتي تمكنت من الحصول على الصدارة بزمن بلغ 9:00:0 دقائق.

وظهر شعار مفتاح علي محمد النعيمي من خلال الشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المحليات وذلك بتقديمه "المارد" متصدراً في توقيت بلغ 9:07:3 دقائق.

وكانت الكلمة العليا لإنتاج عبيد حامد بن خليفة الطنيجي في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات وذلك عندما تألق "إرسال" مسجلاً زمنا وقدره 9:03:4 دقائق.

وتقام يوم غد "الخميس" تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن على مدار 29 شوطا وتشهد الفترة الصباحية إقامة ستة عشرة شوطا مقسمة ما بين المحليات والمهجنات وخصصت جوائز نقدية قيمة لجميع هذه الاشواط .

وستكون هناك ست سيارات يحصل عليها الفائزون بالمركز الأول في الأشواط الستة الأولى من الفترة المسائية والتي ستكون أشواطها الثلاثة عشر مقسمة ما بين تحدي المحليات والمهجنات.

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