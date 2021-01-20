نخبة المقاتلين في «عربية محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة عبر مؤتمر صحفي صباح أمس عن إطلاق النسخة العربية من البطولة غداً الجمعة، بصالة أرينا جوجيتسو بمدينة زايد الرياضية أبوظبي على أن تقام 3 نسخ أخرى خلال العام الحالي يتم تحديد موعدها لاحقا.

ويشارك في البطولة التي تبدأ فعالياتها عند السادسة مساء الغد 22 من نخبة المقاتلين العرب في 11 نزالاً قوياً، أبرزها مواجهة بطل الوزن الوسط السوري طارق سليمان لمنافسه الجزائري لايد زرهوني في الحدث الرئيس للبطولة، بجانب مواجهة الفلسطيني عمر حسين والجزائري سهيل طاهري بوزن 79 كجم في الحدث الرئيسي المشترك، كما يظهر في البطولة المقاتلان الإماراتيان بعودة محمد يحيى الذي يواجه المصري عزوز أنور في الوزن الخفيف، وراشد داؤود ضد الجزائري عدنان بوشاسي، وعبد الله محمد في مواجهة المغربي عبد الحق أمهيدرة في وزن الخفيف.

من جانبه قال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة إن إطلاق النسخة العربية تعد مبادرة جديدة ومتميزة لبطولة محاربي الإمارات، ذاكراً أن الإمارات بقيادتها الرشيدة وشعبها المضياف ظلت تفتح زراعها لاستقبال الجميع بكل حب وتقدير، مؤكداً أن تنظيم البطولة بالدولة يعكس الاهتمام والحرص على تطور كافة المناشط الرياضية عربياً، موضحاً أن الهدف من البطولة تقديم منصة عالمية للمواهب العربية في رياضة الفنون القتالية ومنح الأبطال فرصة الاحتكاك القوي وتطوير قدراتهم الفنية.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات إن النسخة العربية تمثل امتداداً للمنافسات القوية التي تم تنظيمها في الموسم الحالي، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة 15 من بطولة محاربي الإمارات الجمعة الماضي بمشاركة أبرز وألمع المقالتين في العالم، وأضاف: نأمل أن تكون البطولة العربية في نسختها الأولى على قدر المستوى والطموح وأن نشاهد عبرها نزالات قوية من كافة الأبطال المشاركين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز