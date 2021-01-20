جوائز بقيمة مليوني دولار.. نهائيات البطولة العالمية للببجي تنطلق غدا بدبي

المصدر: وام

تنطلق غدا نهائيات البطولة العالمية للرياضات الالكترونية /PubG Mobile/ التي يبلغ مجموع جوائزها 2 مليون دولار وتستمر منافساتها حتى يوم 24 يناير الجاري، وذلك بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وبتنظيم شركة "تنسنت"، وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويشارك في البطولة 16 فريقا من نخبة الفرق في رياضة الببجي الذين حجزوا بطاقات المشاركة في النهائيات الكبرى من خلال الفوز في البطولات التأهيلية التي أقيمت في 13 مدينة عالمية ومن بينها جولة في دبي أقيمت خلال الفترة من 24 نوفمبر الى 20 ديسمبر 2020 واستمرت لمدة 26 يوما بمشاركة 9 فرق من أقوى 24 فريقا حول العالم، والفرق المشاركة في النهائيات العالمية هي: "فور أنجري مين" من الصين، "بيجيترون آر ايه" من إندونيسيا، "آر آر كيو أثينا" من تايلاند، "كونينا باور" من كازاخستان، "كلاس ديجيتال أثليتيك" من تركيا، "سكريت جين" من تايلاند، "فوتبوليست" من تركيا، "نوفا إكس كيو إف" من الصين، "باور 888 كي بي إس" من تايلاند، "أبروبت سلايرز" من نيبال، "ألفا 7 إي سبورتس" من البرازيل، "زيوس إي سبورتس" من منغوليا، "ناتوس فينسر" من أوكرانيا وروسيا، "أيرو ولف ليماكس" من إندونيسيا"، "تيم سكريت" من ماليزيا، و"ايه1 إي سبورتس" من بنغلاديش.

وتضم الفرق المشاركة 150 شخصا ما بين لاعب وفني وإداري وأخصائي تكنولوجي وستقام المنافسات بدون حضور الجماهير ووفق الإجراءات الاحترازية المخصصة لجائحة كوفيد 19.

وأنهت اللجنة المنظمة كافة التجهيزات ووفرت الأجواء للمشاركين لتقديم أقوى أداء في المنافسات التي ستستمر يوميا من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء.

وقضى اللاعبون المشاركون الأيام التي تلت وصولهم إلى دبي في خوض تدريبات فنية على الأجهزة الالكترونية وتدريبات بدنية خاصة في صالة التدريبات الرياضة كون ممارسي هذا النوع من الرياضة يحتاجون إلى قوة تحمل بدنية عالية تساعدهم على الحفاظ على تركيزهم خلال المنافسات ومواجهة المنافسين الأقوياء على النحو الأمثل، كما قام النجوم المشاركون في البطولة في تصوير لقطات ترويجية خاصة بالبطولة في مختلف مناطق دبي ومعالهما السياحية الفرية من أجل بثها للعالم عبر القنوات المتخصصة في الرياضة والتي ستتولى بث المنافسات في مختلف القارات لمئات الملايين من المشاهدين من عشاق هذه اللعبة حول العالم عبر قنوات التواصل الاجتماعي وقناة تويتش الخاصة بالرياضات الالكترونية، كما سيتم إقامة ستوديو إعلامي عالمي المستوى لتقديم تعليق وتحليل للمنافسات بـ 14 لغة من بينها اللغة العربية.

و تتصدر دبي العناوين في رياضة الببجي منذ نوفمبر الماضي حين أقيمت الجولة التأهيلية للنهائيات العالمية خلال الفترة من 24 نوفمبر الى 20 ديسمبر 2020 وتستمر التغطية الإعلامية لمدة 60 يوما حتى ختام النهائيات العالمية، حيث أصبحت دبي أول مدينة تستضيف جولة تأهيلية والنهائيات الكبرى للبطولة في موسم واحد بفضل توفر جميع مقومات الاستضافة والنجاح وفق أعلى المستويات بما في ذلك تطور قطاع السفر والسياحة في دبي وسهولة الوصل إلى المدينة من مختلف دول العالم وكذلك توفر الفنادق وأماكن تنظيم المنافسات وتطور قطاع الاتصالات فائقة السرعة، والقدرات التنظيمية الكبيرة التي تمتلكها الكوادر الوطنية لتنظيم مختلف أنواع البطولات والفعاليات الرياضية الدولية والنهائيات العالمية و التي كان من بينها منافسات الدوري الهندي للكركيت للمحترفين الذي أقيم في العاصمة أبوظبي ودبي والشارقة وحقق نجاحا تنظيميا كبيرا رغم اقامته في ظل الجائحة ووفق الإجراءات الاحترازية الدقيقة .

وستساهم هذه الاستضافة وحضور أقوى الفرق والشركات العالمية في نشر الرياضات الالكترونية وزيادة عدد ممارسيها في دولة الإمارات، كما ستعزز مكانة الدولة على خارطة تنظيم واستضافة الاحداث العالمية الكبرى في مختلف الرياضات.

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