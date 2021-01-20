شباب الأهلي يهزم العين في كأس الإمارات لليد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

وضع الفريق الأول لكرة اليد بنادي شباب الأهلي حداً لطموحات العين في الدفاع عن لقبه في بطولة «كأس الإمارات»، عقب نجاح «فرسان دبي» أول من أمس في تحقيق انتصارٍ مستحق على العين بفارق سبعة أهداف وبنتيجة «29 ـ 22»، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الشارقة لحساب الجولة الثانية من الدور النهائي للبطولة الذي يتحدد من خلاله هوية البطل ويشهد منافسة ثلاثية تجمع بجانب شباب الأهلي والعين فريق الشارقة المرتاح في هذه الجولة.

وتجرع العين الهزيمة الثانية على التوالي في الدور النهائي المقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، عقب خسارته السبت الماضي أمام الشارقة «19 ـ 32»، لتقف طموحات حامل اللقب «الزعيم العيناوي» في الاكتفاء بالمركز الثالث للنسخة الحالية من البطولة، لينحصر اللقب بين شباب الأهلي والشارقة وسيتحدد بطل جديد للموسم الحالي، بلقاء الفريقين السبت المقبل في الجولة الختامية للدور النهائي للبطولة.

وفي ثاني جولات الأدوار النهائية الخاصة بتحديد المراكز من الرابع ولغاية السادس، وفي لقاء الجارين نجح النصر في حسم المركز الرابع بفوزه على ضيفه الوصل «39 ـ 34»، والشوط الأول 21/21، وسبق له الفوز على الجزيرة «31 ـ 22» في المباراة الأولى من الدور النهائي.

وفي ظهوره الأول بالدور النهائي لتحديد المراكز من السابع ولغاية التاسع اكتفى فريق مليحة بالتعادل الإيجابي أمام مضيفه دبا الحصن «23 ـ 23»، والشوط الأول لأصحاب الأرض 13/11، وضعت فريق دبا الحصن في موقف صعب عقب خسارته في الجولة الأولى أمام بني ياس 27/24، وستتحدد مواقع فرق هذه المجموعة عقب ختام مباراة مليحة مع بني ياس السبت المقبل.

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