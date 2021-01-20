لازيز أول عربي في نزال رئيس لـ«يو إف سي» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستضيف أبوظبي ثاني نزالات «يو إف سي» الرئيسة لهذا العام اليوم، حيث يدخل نجما وزن ويلتر، مايكل شيسا ونيل ماجني حلبة النزال وبرصيد كلٍ منهما ثلاثة انتصارات متتالية، ولتشهد «يو إف سي - ليلة القتال: شيسا ضد ماجني» وضع نهاية لمسيرة الفوز المتتالية لأحدهما في ثاني نزالات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي».

أهمية خاصة

وبالنسبة لعشّاق «يو إف سي» في المنطقة، فإن نزال اليوم يمثّل أهميةً خاصةً لهم، حيث يستعد منير لازيز، الرياضي التونسي المقيم في الإمارات، لاستعراض مهاراته أمام جمهوره في نزاله أمام البرازيلي وارلي ألفيس، ليكون أول رياضي عربي مشارك في نزال رئيس ضمن منافسات «يو إف سي».

مسرور

وبهذا الصدد، قال لازيز: «أنا مسرور جداً بعودتي للمشاركة في جزيرة النزال. إنه النزال الثاني لي هنا، ما يجعلني متشوقاً لتقديم عرض متميز أمام الجمهور، ولا بد من أنها ستكون ليلة جيدة. من الرائع أن أستعرض مهاراتي أمام جمهوري والمعجبين في حلبة الاتحاد أرينا الشهيرة. وأنتظر بلهفة خوض هذا النزال المهم». وأضاف: «كوني مقيماً في الإمارات يسهل عليّ الكثير من التحديات، وخاصةً أني لست مضطراً للسفر، ما يمنحني ميزة مهمة. بالإضافة إلى ذلك، أقف اليوم على أرضي، وبين جمهوري، ولم أخسر أي نزالٍ في السابق في أي دولة عربية، بالتالي فإن الخسارة ليست خياراً أمامي على الإطلاق».

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